Британія: у яйцях українського «Ясенсвіту» виявлено сальмонелу

Споживачам, які придбали яйця з кодом 3UA1012066, рекомендують не вживати їх і безпечно утилізувати

Британські регулятори закликали не вживати та не продавати партії української продукції з відповідним маркуванням.

У яйцях українського виробника «Ясенсвіт», які експортували до Великої Британії, виявили сальмонелу. Британське Агентство з харчових стандартів (FSA) та шотландська організація Food Standards Scotland закликали споживачів і торговельні заклади не вживати, не продавати й не розповсюджувати заражену продукцію. Про це йдеться в офіційному повідомленні Food Standards Scotland, пише «Главком».

Попередження стосується сирих яєць у шкаралупі виробництва Yasensvit Ltd із Києва. Визначити потенційно небезпечну продукцію можна за кодом 3UA1012066, нанесеним безпосередньо на шкаралупу. Він є найнадійнішим способом ідентифікації, оскільки у Великій Британії яйця могли перепаковувати та продавати під іншими назвами.

За даними британських регуляторів, попередження поширюється на всі розміри упаковок і терміни придатності яєць із цим кодом. Продукція могла потрапити до закладів громадського харчування, а також продаватися в невеликих магазинах. У великих мережах супермаркетів її не реалізовували.

Споживачам, які придбали яйця з кодом 3UA1012066, рекомендують не вживати їх і безпечно утилізувати. Заклади торгівлі та громадського харчування мають припинити продаж і використання таких яєць та вилучити залишки з обігу.

Сальмонела – бактерія, яка може спричинити харчове отруєння. Серед можливих симптомів – підвищена температура, діарея та спазми в животі. Особливо серйозні наслідки інфекція може мати для маленьких дітей, літніх людей, вагітних і людей з ослабленим імунітетом.

Британські регулятори наголошують, що яйця з відповідним маркуванням не можна вживати навіть за умови звичайного зберігання. Водночас попередження стосується лише продуктів конкретного коду продукції, а не всіх яєць українського виробника.

Нагадаємо, що до 1 квітня 2027 року в Україні дозволено ввозити, вводити в обіг та продавати фасовані імпортні харчові продукти, на упаковці або етикетці яких обов'язкова інформація викладена не державною мовою.