Прохід до Адміністрації президента відкрили для громадян (фото, відео)



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Ворота біля АП відкрито для вільного проходу громадян Фото: Громадське

Пости правоохоронців біля АП знято

З ранку вівторка, 21 травня, немає постів правоохоронців перед входом на територію Адміністрації президента та Будинку з химерами.

Ворота перед будівлею АП відкрито на вхід для громадян. Про це повідомляє Громадське.

За словами охорони, ворота відкрили близько 15-ї години 20 травня, тобто за кілька годин після інавгурації Володимира Зеленського.

Вхід вільний з боку вулиць Лютеранської та Банкової. Раніше при вході на територію АП та Будинку з химерами діяв КПП, на якому потрібно було засвідчувати особу.

Прохід Банковою було закрито під час Майдану за президентства Віктора Януковича.