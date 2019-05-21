Прохід до Адміністрації президента відкрили для громадян (фото, відео)
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Ворота біля АП відкрито для вільного проходу громадян
Фото: Громадське
Пости правоохоронців біля АП знято
З ранку вівторка, 21 травня, немає постів правоохоронців перед входом на територію Адміністрації президента та Будинку з химерами.
Ворота перед будівлею АП відкрито на вхід для громадян. Про це повідомляє Громадське.
За словами охорони, ворота відкрили близько 15-ї години 20 травня, тобто за кілька годин після інавгурації Володимира Зеленського.
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Вхід вільний з боку вулиць Лютеранської та Банкової. Раніше при вході на територію АП та Будинку з химерами діяв КПП, на якому потрібно було засвідчувати особу.
Фото: Юрій Смирнов, Liga.net
Прохід Банковою було закрито під час Майдану за президентства Віктора Януковича.