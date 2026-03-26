Київ створить єдиний реєстр болардів: що зміниться для територій з обмеженим в’їздом

Ірина Міллер
Ірина Міллер
Київ створить єдиний реєстр болардів: що зміниться для територій з обмеженим в’їздом
Болард – це дорожній стовпчик для регулювання руху, обмеження в’їзду транспорту або захисту території від паркування
фото з відкритих джерел

Юлія Баняс: «У столиці давно існує потреба у впорядкуванні таких обмежувальних елементів, зокрема болардів»

У столиці впорядкують використання та обслуговування автоматичних дорожніх стовпців (болардів) на територіях з обмеженим в’їздом. Таке рішення прийняли сьогодні, 26 березня, на пленарному засіданні Київради, інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.

Як зазначила депутатка Київради Юлія Баняс, у столиці давно існує потреба у впорядкуванні таких обмежувальних елементів, зокрема болардів, оскільки це безпосередньо пов’язано з питаннями безпеки та належної організації міського простору.

За словами депутатки, таке рішення передбачає облік усіх болардів, які встановлені в Києві, визначення відповідального балансоутримувача, а також їх включення до єдиної міської системи автоматизованого управління.

«Це дозволить забезпечити своєчасне оновлення програмного забезпечення та впорядковану роботу територій з обмеженим в’їздом. Сьогодні важливо усунути практику, коли такі засоби встановлюються і функціонують без єдиних вимог. Йдеться і про порядок у сфері благоустрою, й про безпеку мешканців, зокрема про можливість безперешкодного доступу екстрених служб до об’єктів у разі надзвичайних ситуацій. А таких в умовах війни, на жаль, набагато більше. У ці моменти рятувальники та медики не мають жодної зайвої хвилини на очікування, поки хтось сторонній знайде пульт і розблокує стовпці, або взагалі не зробить цього. Коли йдеться про порятунок життя, така затримка може мати надзвичайно серйозні наслідки», – наголосила Юлія Баняс.

Болард (від англ. bollard – стовп) – це дорожній стовпчик, що використовується як пристрій для регулювання руху, захисту території від несанкціонованого в'їзду автомобілів або паркування. Вони бувають автоматичними (висувними), стаціонарними та знімними, замінюючи собою шлагбауми та паркувальні бар'єри, зберігаючи при цьому естетику міського ландшафту. 

Нагадаємо, у Києві оголосили підозру у справі про роторну парковку для мерії, яку місто придбало ще вісім років тому, але так і не спромоглося встановити. Через службову недбалість та розтрату бюджет столиці втратив понад 3,6 млн грн. У 2017 році Департамент транспортної інфраструктури КМДА придбав систему для автоматичного паркування 10 автомобілів. Її планували розмістити просто у внутрішньому дворі мерії на Хрещатику, але так і не встановили. 

Читайте також:

Читайте також

Затриманий не зміг пояснити мотиви свого вчинку
«Збрив вуса, щоб не знайшли». У Києві затримано чоловіка, який насміхався з меморіалу загиблим захисникам
26 лютого, 22:42
Київський міський центр контролю та профілактики хвороб МОЗ нагадує, що вакцинація лишається найнадійнішим захистом від тяжкого перебігу Covid-19 та грипу
У Києві за тиждень зареєстровано три летальні випадки внаслідок Covid-19 та грипу
2 березня, 14:11
Від 4 березня електротранспорт лівого берега курсуватиме за звичним розкладом
На лівий берег Києва повертаються трамваї та тролейбуси: перелік маршрутів
3 березня, 12:18
Укриття, пристосоване до навчального процесу, в одній з київських шкіл
Соратник Кличка пояснив, чому в укриття в дитячих садочках пускають не всіх
7 березня, 00:21
У зв’язку з аварійним відключенням ДТЕК знеструмлені об’єкти Київводоканалу
У чотирьох районах столиці слабкий тиск води через аварійні відключення
9 березня, 12:27
Відновити рух вдалося лише за допомогою спецтехніки та автомобільного крана, які поставили багатотонну машину на рейки
На відремонтованій Глибочицькій трамвай вдруге за тиждень зійшов із рейок (відео)
12 березня, 09:08
Затриманим наркоторговцям загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна
Щомісячний прибуток до 500 тис. грн. Поліція припинила роботу нарколабораторії у Києві (фото)
13 березня, 12:22
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 40 хвилин
14 березня, 08:08
26-річний водій автомобіля Chevrolet, рухаючись по бульвару Леся Курбаса, під час перестроювання в іншу смугу не впорався з керуванням
На Борщагівці Chevrolet після зіткнення зі скутером перекинувся на дах (фото)
23 березня, 11:13

Новини

У полі на Київщині виявлено бойові частини ракети Х-101
У полі на Київщині виявлено бойові частини ракети Х-101
Київ створить єдиний реєстр болардів: що зміниться для територій з обмеженим в’їздом
Київ створить єдиний реєстр болардів: що зміниться для територій з обмеженим в’їздом
У Голосіївському районі сталася масштабна пожежа на території підприємства (фото)
У Голосіївському районі сталася масштабна пожежа на території підприємства (фото)
У Києві з’явилася вулиця імені командира розвідки «Азову» Василя Копаня
У Києві з’явилася вулиця імені командира розвідки «Азову» Василя Копаня
Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Столичний будинок природи тимчасово перейшов на онлайн-формат роботи
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання
Київрада вперше за новими правилами розгляне земельні питання

Новини

Зеленський звернувся до Саміту лідерів у Гельсінкі і розповів про внесок України в безпеку на Близькому Сході
Сьогодні, 14:17
Підпільний ботокс у підсобці. Українки отримали покарання у Франції
Сьогодні, 11:07
В Україні подешевшав основний продукт з борщового набору: яка ціна нині
Сьогодні, 07:59
В Україні місцями дощитиме: погода на 26 березня
Сьогодні, 05:59
Шевченко відреагував на скарги «Полісся» та інших клубів на суддівство
Вчора, 14:05
Легенди українського футболу взяли участь в яскравій фотосесії
Вчора, 12:55

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
