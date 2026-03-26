Київ створить єдиний реєстр болардів: що зміниться для територій з обмеженим в’їздом
Юлія Баняс: «У столиці давно існує потреба у впорядкуванні таких обмежувальних елементів, зокрема болардів»
У столиці впорядкують використання та обслуговування автоматичних дорожніх стовпців (болардів) на територіях з обмеженим в’їздом. Таке рішення прийняли сьогодні, 26 березня, на пленарному засіданні Київради, інформує «Главком» із посиланням на пресслужбу КМДА.
Як зазначила депутатка Київради Юлія Баняс, у столиці давно існує потреба у впорядкуванні таких обмежувальних елементів, зокрема болардів, оскільки це безпосередньо пов’язано з питаннями безпеки та належної організації міського простору.
За словами депутатки, таке рішення передбачає облік усіх болардів, які встановлені в Києві, визначення відповідального балансоутримувача, а також їх включення до єдиної міської системи автоматизованого управління.
«Це дозволить забезпечити своєчасне оновлення програмного забезпечення та впорядковану роботу територій з обмеженим в’їздом. Сьогодні важливо усунути практику, коли такі засоби встановлюються і функціонують без єдиних вимог. Йдеться і про порядок у сфері благоустрою, й про безпеку мешканців, зокрема про можливість безперешкодного доступу екстрених служб до об’єктів у разі надзвичайних ситуацій. А таких в умовах війни, на жаль, набагато більше. У ці моменти рятувальники та медики не мають жодної зайвої хвилини на очікування, поки хтось сторонній знайде пульт і розблокує стовпці, або взагалі не зробить цього. Коли йдеться про порятунок життя, така затримка може мати надзвичайно серйозні наслідки», – наголосила Юлія Баняс.
Нагадаємо, у Києві оголосили підозру у справі про роторну парковку для мерії, яку місто придбало ще вісім років тому, але так і не спромоглося встановити. Через службову недбалість та розтрату бюджет столиці втратив понад 3,6 млн грн. У 2017 році Департамент транспортної інфраструктури КМДА придбав систему для автоматичного паркування 10 автомобілів. Її планували розмістити просто у внутрішньому дворі мерії на Хрещатику, але так і не встановили.
