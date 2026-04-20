Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Нивках за 5,5 тис. грн

Житло має суміжно-прохідне планування та знаходиться у житловому стані з косметичним ремонтом

Квартира, що розташована на вулиці Івана Виговського, – класична цегляна «хрущовка» 1969 року

Поки середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці тримається на рівні 17 тис. грн, на ринку з’являються варіанти для тих, кому критично важливо заощадити. «Главком» відшукав пропозицію оренди однокімнатної квартири на Нивках за ціною 5,5 тис. грн.

Оголошення про оренду квартири на Нивках

Квартира розташована за адресою вулиця Івана Виговського, 9 (колишня назва – Маршала Гречка). Це класична цегляна «хрущовка» 1969 року побудови з централізованим опаленням. Помешкання розташоване на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.

У квартирі збереглися автентичні дерев'яні вікна фото: lun.ua

Загальна площа квартири становить 25 кв. м, з яких 5 кв. м припадає на кухню. Житло має суміжно-прохідне планування. Хоча в оголошенні зазначається, що квартира здається з косметичним ремонтом, реальний стан помешкання відрізняється від заявленого. З оновлених елементів тут можна помітити лише металопластикове вікно на кухні, нову ванну, пральну машину та встановлені електророзетки нового зразка. Решта інтер'єру красномовно свідчить про поважний вік житла. Шпалери у кімнаті помітно вигоріли на сонці, а на місцях стиків утворилися характерні потемніння.

У кімнаті збереглася шафа радянських часів фото: lun.ua

На фарбованій підлозі помітні сліди зношення, проте вона перебуває у чистому стані фото: lun.ua

Власники укомплектували квартиру необхідним набором меблів та побутової техніки. У кімнаті стоїть масивна шафа радянського зразка, дверцята якої вже щільно не зачиняються.

На кухні встановлено сучасне металопластикове вікно фото: lun.ua

У ванній кімнаті встановлено пральну машину фото: lun.ua

Робоча зона на кухні оздоблена шпалерами, які мають свіжіший вигляд, ніж у кімнаті, але місцями вони почали відшаровуватися. Важливою деталлю в умовах енергетичної нестабільності є наявність газової плити, що дозволяє залишатися з гарячою їжею навіть під час відключень світла.

На кухні встановлена газова плита фото: lun.ua

Вартість оренди становить 5,5 тис. грн на місяць. Додатково орендар має сплачувати комунальні послуги за лічильниками та централізоване опалення. У квартирі проведено інтернет, з побутової техніки у квартирі є холодильник, пральна машина та пилосос. Житло пропонується для довготривалої оренди.

Нивки – історична місцевість, житловий масив на заході Шевченківського району Києва, між Північним залізничним напівкільцем і вулицею Мрії. Центральна магістраль – вулиця Данила Щербаківського. Місцевість Нивки відома з 50-х років XIX століття як хутір Фузиківка, заснований заможними селянами із с. Біличі Фузиками. У 1870-і роки в цій місцевості існувала ферма «Нивка» та однойменна дача, що здавалася в оренду.

