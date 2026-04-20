Головна Київ Новини
search button user button menu button

Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Нивках за 5,5 тис. грн

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Найдешевша оренда у Києві. Який вигляд має квартира на Нивках за 5,5 тис. грн
Житло має суміжно-прохідне планування та знаходиться у житловому стані з косметичним ремонтом
фото: lun.ua

Квартира, що розташована на вулиці Івана Виговського, – класична цегляна «хрущовка» 1969 року

Поки середня вартість оренди однокімнатної квартири в столиці тримається на рівні 17 тис. грн, на ринку з’являються варіанти для тих, кому критично важливо заощадити. «Главком» відшукав пропозицію оренди однокімнатної квартири на Нивках за ціною 5,5 тис. грн.

Оголошення про оренду квартири на Нивках
Оголошення про оренду квартири на Нивках
скриншот із сайту lun.ua

Квартира розташована за адресою вулиця Івана Виговського, 9 (колишня назва – Маршала Гречка). Це класична цегляна «хрущовка» 1969 року побудови з централізованим опаленням. Помешкання розташоване на четвертому поверсі п’ятиповерхового будинку.   

У квартирі збереглися автентичні дерев'яні вікна
У квартирі збереглися автентичні дерев'яні вікна
фото: lun.ua

Загальна площа квартири становить 25 кв. м, з яких 5 кв. м припадає на кухню. Житло має суміжно-прохідне планування. Хоча в оголошенні зазначається, що квартира здається з косметичним ремонтом, реальний стан помешкання відрізняється від заявленого. З оновлених елементів тут можна помітити лише металопластикове вікно на кухні, нову ванну, пральну машину та встановлені електророзетки нового зразка. Решта інтер'єру красномовно свідчить про поважний вік житла. Шпалери у кімнаті помітно вигоріли на сонці, а на місцях стиків утворилися характерні потемніння.

У кімнаті збереглася шафа радянських часів
У кімнаті збереглася шафа радянських часів
фото: lun.ua
На фарбованій підлозі помітні сліди зношення, проте вона перебуває у чистому стані
На фарбованій підлозі помітні сліди зношення, проте вона перебуває у чистому стані
фото: lun.ua

Власники укомплектували квартиру необхідним набором меблів та побутової техніки. У кімнаті стоїть масивна шафа радянського зразка, дверцята якої вже щільно не зачиняються. 

На кухні встановлено сучасне металопластикове вікно
На кухні встановлено сучасне металопластикове вікно
фото: lun.ua
У ванній кімнаті встановлено пральну машину
У ванній кімнаті встановлено пральну машину
фото: lun.ua

Робоча зона на кухні оздоблена шпалерами, які мають свіжіший вигляд, ніж у кімнаті, але місцями вони почали відшаровуватися. Важливою деталлю в умовах енергетичної нестабільності є наявність газової плити, що дозволяє залишатися з гарячою їжею навіть під час відключень світла.  

На кухні встановлена газова плита
На кухні встановлена газова плита
фото: lun.ua

Вартість оренди становить 5,5 тис. грн на місяць. Додатково орендар має сплачувати комунальні послуги за лічильниками та централізоване опалення. У квартирі проведено інтернет, з побутової техніки у квартирі є холодильник, пральна машина та пилосос. Житло пропонується для довготривалої оренди.

Нивки – історична місцевість, житловий масив на заході Шевченківського району Києва, між Північним залізничним напівкільцем і вулицею Мрії. Центральна магістраль – вулиця Данила Щербаківського.  Місцевість Нивки відома з 50-х років XIX століття як хутір Фузиківка, заснований заможними селянами із с. Біличі Фузиками. У 1870-і роки в цій місцевості існувала ферма «Нивка» та однойменна дача, що здавалася в оренду.

Раніше «Главком» показував варіант у Деснянському районі, де за 5 999 грн пропонують житло, у якому світло є навіть під час масових відключень.  

«Главком» відшукав варіант у мікрорайоні Нова Дарниця, який доводить: навіть за 7 тис. грн можна знайти охайне житло, готове до заселення.

Теги: Київ квартира оренда

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua