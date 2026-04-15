У лісі Деснянського району виявлено фрагмент ракети «Іскандер-К» (фото)

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
У лісі Деснянського району виявлено фрагмент ракети «Іскандер-К» (фото)
Виявлений фрагмент ракети
фото: Національна поліція України

Фахівці вибухотехнічної служби провели контрольоване знищення боєприпасу

У лісовій місцевості Деснянського району столиці правоохоронці виявили фрагмент крилатої ракети «Іскандер-К». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва

Повідомляється, що сьогодні, 15 квітня, близько 07:00 фахівці вибухотехнічної служби розпочали роботи з контрольованого знищення боєприпасу. За словами правоохоронців, у цей період мешканці прилеглих районів можуть чути звуки вибухів.

Близько 07:00 фахівці вибухотехнічної служби провели контрольоване знищення боєприпасу
Близько 07:00 фахівці вибухотехнічної служби провели контрольоване знищення боєприпасу
фото: Національна поліція України

Як наголосили у поліції, це планові роботи, які не несуть загрози населенню. Громадян закликають зберігати спокій та не панікувати через звуки вибухів у цьому районі.

Нагадаємо, раніше на Київщині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили та знешкодили залишки ворожого боєприпасу. Уламки російської ракети було виявлено на відкритій території прямо посеред поля. Фахівці піротехнічного підрозділу, які прибули на місце події, обстежили прилеглу територію. Небезпечні знахідки були вилучені та знешкоджені у встановленому порядку з дотриманням усіх заходів безпеки.

Читайте також

Посадовець організував закупівлю залізничного обладнання за суттєво завищеними цінами
Посадовець «Київпастрансу» постане перед судом через розтрату на закупівлі обладнання
17 березня, 17:09
Сьогодні о 7:30 виявили витік теплоносія, через що утворилася пара
На мосту Патона сталася аварія тепломережі: що відомо
22 березня, 10:16
Через аварію рух транспорту суттєво ускладнений на ділянці від вулиці Миколи Трублаїні в напрямку вулиці Зодчих
На Кільцевій дорозі в Києві сталася ДТП: рух у напрямку вулиці Зодчих ускладнено
24 березня, 10:06
Парклети біля Центрального залізничного вокзалу у Києві
Перед Центральним вокзалом у Києві встановлено 10 парклетів: реакція киян
31 березня, 10:31
Наближчим часом ринок кав'ярень стане зовсім іншим, вважає експертка
Столичні кав'ярні косить епідемія? Експертка пояснила причини масового закриття вуличних закладів
1 квiтня, 11:17
Частина російської ракети, яку знайшли на Київщині
На Київщині чоловік знайшов бойову частину ракети «Кинжал» (фото)
1 квiтня, 18:12
Атака на Харків та Одесу, ураження НПЗ у Росії: головне за ніч
Атака на Харків та Одесу, ураження НПЗ у Росії: головне за ніч
5 квiтня, 06:00
Коли саме кияни побачать нові цифри на турнікетах метро та яким буде остаточний тариф – стане відомо після завершення розрахунків КМДА
Проїзд в київському метро подорожчає. Що відомо
7 квiтня, 15:51
Фахівці наголошують, що вакцинація залишається найефективнішим способом захисту від грипу
У Києві стрімко зростає захворюваність на грип та ГРВІ: як вберегтися
13 квiтня, 19:15

Новини

У лісі Деснянського району виявлено фрагмент ракети «Іскандер-К» (фото)
У лісі Деснянського району виявлено фрагмент ракети «Іскандер-К» (фото)
У Києві викрито дві схеми фіктивного працевлаштування заради бронювання
У Києві викрито дві схеми фіктивного працевлаштування заради бронювання
У київському ТРЦ Gulliver загинув відвідувач: перші подробиці
У київському ТРЦ Gulliver загинув відвідувач: перші подробиці
Пожежа на вулиці Юхновського: з палаючої квартири врятовано чотирьох людей (фото)
Пожежа на вулиці Юхновського: з палаючої квартири врятовано чотирьох людей (фото)
Дрони РФ атакували Київщину, є пошкодження у Білій Церкві та Обухівському районі
Дрони РФ атакували Київщину, є пошкодження у Білій Церкві та Обухівському районі
Одноразова допомога чорнобильцям: хто з киян отримає додаткові виплати у 2026 році
Одноразова допомога чорнобильцям: хто з киян отримає додаткові виплати у 2026 році

Новини

Збірна України запланувала два контрольні поєдинки на червень – ЗМІ
Сьогодні, 12:27
Кривдник «Динамо» та герой «Зорі» забрали призи туру Прем'єр-ліги
Вчора, 18:25
Українська асоціація футболу створила робочу групу з клубами Прем'єр-ліги для реформи суддівства
Вчора, 16:22
Командир місячної місії порушив інструкції NASA: яке покарання світить
Вчора, 15:00
В Україні з'явиться новий футбольний дивізіон
Вчора, 10:55
Коаліція з розмінування залучила для України додаткові €2 млн
13 квiтня, 22:00

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
