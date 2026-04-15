У лісі Деснянського району виявлено фрагмент ракети «Іскандер-К» (фото)

Фахівці вибухотехнічної служби провели контрольоване знищення боєприпасу

У лісовій місцевості Деснянського району столиці правоохоронці виявили фрагмент крилатої ракети «Іскандер-К». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на відділ комунікації поліції Києва.

Повідомляється, що сьогодні, 15 квітня, близько 07:00 фахівці вибухотехнічної служби розпочали роботи з контрольованого знищення боєприпасу. За словами правоохоронців, у цей період мешканці прилеглих районів можуть чути звуки вибухів.

Близько 07:00 фахівці вибухотехнічної служби провели контрольоване знищення боєприпасу фото: Національна поліція України

Як наголосили у поліції, це планові роботи, які не несуть загрози населенню. Громадян закликають зберігати спокій та не панікувати через звуки вибухів у цьому районі.

Нагадаємо, раніше на Київщині сапери Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) виявили та знешкодили залишки ворожого боєприпасу. Уламки російської ракети було виявлено на відкритій території прямо посеред поля. Фахівці піротехнічного підрозділу, які прибули на місце події, обстежили прилеглу територію. Небезпечні знахідки були вилучені та знешкоджені у встановленому порядку з дотриманням усіх заходів безпеки.