Терорист у Києві вбив подружжя, їхній 11-річний син залишився сиротою

Надія Карбунар
glavcom.ua
Терорист у Києві вбив подружжя, їхній 11-річний син залишився сиротою
Терорист у Києві вбив шістьох людей
фото: suspilne.media

Хлопчик отримав вогнепальне поранення, він перебуває в лікарні

У числі жертв чоловіка, що влаштував стрілянину на вулиці і у супермаркеті у Києві і вбив шістьох людей – подружжя. Сина пари поранено і він залишилася сиротою. Як інформує «Главком», про це розповів генеральний прокурор Руслан Кравченко.

«Внаслідок нападу загинули шестеро осіб. Серед них – чоловік, який помер на місці події, та жінка, яка від отриманих поранень померла в лікарні», – повідомив Кравченко.

За його словами, син загиблих, 2015 року народження, із вогнепальним пораненням перебуває у лікарні, де йому надається необхідна допомога.

Нагадаємо, у Голосіївському районі столиці 58-річний уродженець Москви відкрив стрілянину, вбив чотирьох людей, після чого забарикадувався у приміщенні супермаркету та утримував заручників. За попередніми даними, він використовував автоматичну зброю. Одночасно виникла пожежа у квартирі, де був зареєстрований нападник.

На місце оперативно прибув прокурор міста Києва. У ході штурму спецпідрозділом КОРД стрільця ліквідовано.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив, що внаслідок стрілянини на вулиці та в супермаркеті загинули пʼятеро людей.

«Також в лікарні померла жінка, яка була серед 10 госпіталізованих, поранених стрільцем. Її особу встановлюють, жінці було близько 30 років», – додав він.

Раніше повідомлялося, що в Голосіївському районі невідомий почав стріляти в людей. Чоловік відкрив вогонь на вулиці Деміївський. На місці інциденту багато крові. 

