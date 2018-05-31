Прокуратура повідомила про нову підозру вбивці сестри Ноздровської

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Дмитро Россошанський

Россошанський самовільно забрав зі штрафного майданчика автівку, на якій вчинив смертельну ДТП

Прокуратура Київської області повідомила про підозру Дмитру Россошанському, який, умисно не виконуючи судове рішення, самовільно забрав зі штрафного майданчика автівку, на якій вчинив смертельну ДТП. Про це повідомляє прес-служба прокуратури.

«За процесуального керівництва Броварської місцевої прокуратури повідомлено про підозру Д. Россошанському у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 382 (умисне невиконання ухвали суду, що набрала законної сили ) КК України», - йдеться в повідомленні.

Так, під час досудового розслідування встановлено, що ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду Києва накладено арешт на автівку Россошанського, на якій він вчинив дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула С. Сапатінська.

Крім того, вказаною ухвалою Россошанському заборонено користуватися та розпоряджатися автомобілем, а також визначено місце його зберігання на території закритого майданчика тимчасового утримання транспортних засобів Вишгородського РВ в Київській області.

Незважаючи на це, Россошанський, ігноруючи вказане рішення суду, самовільно, без будь-якого дозволу, у січні 2016 року забрав арештований автомобіль.

Досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні триває.

Нагадаємо, у травні 2018 року Дмитра Россошанського, обвинуваченого у скоєнні смертельної ДТП на Київщині, у якому загинула сестра вбитої юристки Ірини Ноздровської, залишили під вартою ще на два місяці.

Аварія сталася 30 вересня 2015 року в селі Демидів Вишгородського району Київської області. Дмитро Россошанський, перебуваючи в стані наркотичного сп'яніння, на своїй машині збив на смерть односельчанку Сапатинську.

Після двох років судових розглядів Россошанського засудили до 7 років позбавлення волі. Суд в Обухові відправив провадження на новий розгляд.

Як відомо, юристку Ірину Ноздровську, яка розслідувала справу про загибель своєї сестри унаслідок ДТП і зникла у Києві 29 грудня 2017 року, знайшли мертвою 1 січня 2018 року.

Вишгородський районний суд Київської області обрав запобіжний захід підозрюваному у вбивстві юристки Юрію Россошанському у вигляді тримання під вартою.

Водночас захист родини Ноздровської сумнівається, що правозахисницю вбив Россошанський

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