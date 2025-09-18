Головна Вінниця Новини
Посадовців «Лісів України» викрито у сприянні незаконній вирубці на Вінниччині

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
Посадовців «Лісів України» викрито у сприянні незаконній вирубці на Вінниччині
Наразі прокурори готують клопотання щодо застосування запобіжних заходів
фото: прокуратура Вінницької області

За даними слідства, впродовж липня – вересня 2025 року посадові особи сприяли у незаконній вирубці дерев на заповідній території, які надалі продавалися

Прокуратура Вінницької області викрила посадових осіб ДП «Ліси України», які сприяли незаконній вирубці дерев у заповідній зоні. За даними слідства, їхня діяльність завдала збитків на суму 6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Під процесуальним керівництвом Гайсинської окружної прокуратури двом майстрам лісу з Дохнянського лісництва було повідомлено про підозру. Їх звинувачують у сприянні незаконній порубці дерев, а також перевезенні, зберіганні та збуті лісу на території Національного природного парку «Кармелюкове Поділля».

Посадовців «Лісів України» викрито у сприянні незаконній вирубці на Вінниччині фото 1
фото: прокуратура Вінницької області

Слідство встановило, що з липня по вересень 2025 року посадовці допомагали трьом мешканцям Чечельницької громади здійснювати незаконні рубки. Цим трьом «лісорубам» також раніше повідомили про підозру, і суд обрав щодо них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Наразі прокурори готують клопотання щодо застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою і для майстрів лісу.

Нагадаємо, у Могилів-Подільському районі на Вінниччині на території фермерського господарства сталася трагедія: п'яний водій трактора насмерть збив двох працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Вінницької області.

За попередньою інформацією слідства, інцидент трапився 11 вересня вдень у селі Дружба. Під час заготівлі силосу 58-річний водій трактора FENDT у стані алкогольного сп'яніння здійснив наїзд на двох колег – місцевих жителів віком 58 та 65 років. Від отриманих травм чоловіки померли на місці.

