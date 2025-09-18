Посадовців «Лісів України» викрито у сприянні незаконній вирубці на Вінниччині

За даними слідства, впродовж липня – вересня 2025 року посадові особи сприяли у незаконній вирубці дерев на заповідній території, які надалі продавалися

Прокуратура Вінницької області викрила посадових осіб ДП «Ліси України», які сприяли незаконній вирубці дерев у заповідній зоні. За даними слідства, їхня діяльність завдала збитків на суму 6 млн грн. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Вінницьку обласну прокуратуру.

Під процесуальним керівництвом Гайсинської окружної прокуратури двом майстрам лісу з Дохнянського лісництва було повідомлено про підозру. Їх звинувачують у сприянні незаконній порубці дерев, а також перевезенні, зберіганні та збуті лісу на території Національного природного парку «Кармелюкове Поділля».

фото: прокуратура Вінницької області

Слідство встановило, що з липня по вересень 2025 року посадовці допомагали трьом мешканцям Чечельницької громади здійснювати незаконні рубки. Цим трьом «лісорубам» також раніше повідомили про підозру, і суд обрав щодо них запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою та домашнього арешту.

Наразі прокурори готують клопотання щодо застосування запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою і для майстрів лісу.

