«Київавтодор» планує капремонт мосту у Голосіївському районі: що зміниться

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
«Київавтодор» планує капремонт мосту у Голосіївському районі: що зміниться
Ремонт дасть змогу збільшити пропускну спроможність споруди
фото: комунальна корпорація «Київавтодор»

Шляхопровід було введено в експлуатацію у 1989 році, зараз він потребує капітального ремонту

Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення корпорації.

Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

Також «Київавтодор» планує відремонтувати підходи до шляхопроводу з облаштуванням велодоріжок та здійснити благоустрій прилеглої території після завершення будівельних робіт.

У комунальній корпорації звертають увагу, що капремонт виконають з обов’язковим урахуванням принципів безбар’єрності для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп. Зокрема, передбачено пониження бордюрів та облаштування тактильної навігації.

Цей шляхопровід ввели в експлуатацію у 1989 році, зараз він потребує капітального ремонту через накопичені дефекти, наголошують у «Київавтодорі».

Планується, що ремонт дасть змогу збільшити пропускну спроможність споруди, створити належні умови організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Голосіївському районі.

Нагадаємо, до 31 жовтня частково буде обмежено рух проспектом Маршала Рокоссовського в Оболонському районі. Дорожники КП ШЕУ Оболонського району виконуватимуть поточний ремонт проспекту на ділянці від вулиці Юрія Кондратюка до вулиці Полярної.

До 20 грудня частково обмежено рух пішоходів Парковим мостом через Дніпро на Труханів острів. У цей період дорожники планують виконати ремонт мостового полотна.

Також орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

До 10 жовтня частково обмежено рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

З 2 вересня до 15 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Богатирською у напрямку центру міста. 

