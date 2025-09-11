«Київавтодор» планує капремонт мосту у Голосіївському районі: що зміниться

Шляхопровід було введено в експлуатацію у 1989 році, зараз він потребує капітального ремонту

Комунальна корпорація «Київавтодор» оголосила тендер на проведення капітального ремонту шляхопроводу №1 на перетині магістралі безперервного руху та Стратегічного шосе у Голосіївському районі столиці. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на повідомлення корпорації.

Зазначається, що проєкт робіт передбачає заміну конструкцій мостового полотна, ремонт прогонових будов та опор споруди, перевлаштування мережі комунікацій, встановлення нової перильної огорожі, оновлення освітлення.

Також «Київавтодор» планує відремонтувати підходи до шляхопроводу з облаштуванням велодоріжок та здійснити благоустрій прилеглої території після завершення будівельних робіт.

У комунальній корпорації звертають увагу, що капремонт виконають з обов’язковим урахуванням принципів безбар’єрності для безперешкодного доступу людей з інвалідністю та маломобільних груп. Зокрема, передбачено пониження бордюрів та облаштування тактильної навігації.

Цей шляхопровід ввели в експлуатацію у 1989 році, зараз він потребує капітального ремонту через накопичені дефекти, наголошують у «Київавтодорі».

Планується, що ремонт дасть змогу збільшити пропускну спроможність споруди, створити належні умови організації руху автомобільного транспорту та пішоходів у Голосіївському районі.

