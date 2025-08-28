Головна Київ Новини
Наслідки нічної атаки: як курсує громадський транспорт у Києві

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Правоохоронці закликають киян та гостей столиці врахувати інформацію під час планування свого маршруту
фото з відкритих джерел

Трамваї маршруту № 22  курсують від просп. Воскресенський до ст. м. «Позняки»

Унаслідок нічної атаки у столиці частково перекрито рух транспорту. Зміни торкнулися низки автобусних і тролейбусних маршрутів.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на КМДА.

Зміни в русі тролейбусів:

  • тролейбуси № № 6, 18, 33 – до залізничної платформи «Куренівка»;
  • тролейбуси №№ 31, 16 – до Лук’янівської площі;
  • тролейбуси №№ 19, 35 – через Берестейський просп.;
  • тролейбуси №№ 3, 9к – до Південного вокзалу;
  • тролейбуси № 12 – вул. Васильківська – вул. Жилянська;
  • тролейбуси № 14 – зупинка «Ботанічний сад» – зупинка ст. м. «Палацу Спорту».

Зміни в русі автобусів:

  • автобус № 119 – вул. Василя Касіяна – Повітрофлотський шляхопровід;
  • автобус № 14т – просп. Відрадний –  Лук'янівська пл.;
  • автобус № 51 – ст. м. "Либідська" – Дарницький ринок;
  • автобус № 63 – вул. Мирослава Поповича – Дарницький ринок;
  • автобус № 31 – на вул. Загорівська без заїзду на вул. Нагірна;
  • автобус № 69 – вул. Литвиненко-Вольгемут – вул. Тарасівська;
  • автобус № 115 – до Дарницького ринку;
  • автобус № 112 – вул. Івана Микитенка – Житній ринок;
  • автобус № 50 – Берестейським просп.

Трамваї маршруту № 22  курсують від просп. Воскресенський до ст. м. «Позняки».

Рух транспорту перекритий:

  • Харківським шосе (від перехрестя з вулицею Здолбунівською, до перехрестя з вулицею Михайла Кравчука);
  • вулицею Бориспільською (від перехрестя з вулицею Вересневою до перехрестя з вулицею Ялтинською);
  • вулицею Жилянською (від перехрестя з вулицею Володимирською, до перехрестя з вулицею Антоновича).
  • вулицею Глибочицький проїзд (від перехрестя з вулицею Січових Стрільців, до перехрестя з вулицею Глибочицькою).

Правоохоронці закликають киян та гостей столиці врахувати інформацію під час планування свого маршруту.

Нагадаємо, у ніч на 28 серпня російська окупаційна армія атакувала Україну безпілотниками та ракетами. Під ударом перебував Київ. За попередніми даними, внаслідок атаки загинуло вісім киян та 38 постраждалих. Як повідомлялося, у деяких районах Києва через атаку російських окупантів зафіксовано забруднення атмосферного повітря: індекс якості повітря досягнув значення 182.

За словами глави МВС, внаслідок атаки постраждали близько 80 будинків. Рятувальники знайшли уламки ракет, однак інформацію про їхній тип коментуватимуть інші служби.

До слова, уночі російська окупаційна армія здійснила цілеспрямований удар по цивільному пасажирському рухомому складу. Під атакою опинився парк швидкісних поїздів Інтерсіті+.

