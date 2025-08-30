«Укрзалізниця» повідомила про затримку деяких поїздів через пошкодження інфраструктури

Деякі з поїздів прибудуть до Києва із затримкою від двох годин

Через нічний обстріл та пошкодження залізничної інфраструктури на Київщині низка поїздів затримується, пише «Главком» із посиланням на «Укрзалізницю».

Поїзди, що прямують із затримкою:

№74 Перемишль – Харків;

№24 Хелм – Київ;

№144 Рахів – Суми;

№2 Івано-Франківськ – Харків;

№21 Харків – Львів;

№106 Одеса – Київ.

Залізничники вже працюють над відновленням пошкодженої інфраструктури, щоб якнайшвидше повернути рух поїздів до стандартного графіку.

Нагадаємо, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія масовано атакувала Дніпро «шахедами» та ракетами.

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак написав, що Дніпро та область перебувають під масованою атакою.

«Є влучання у Дніпрі та Павлограді. Всю інформацію уточнюємо. Загроза зберігається. Будьте у безпечному місці до відбою», – зазначив Лисак.

Після серії вибухів в різних районах Дніпра сталися пожежі. Місцеві мешканці повідомляють про влучання поблизу приватних домоволодінь. За попередньою інформацією, горить будинок.

Крім того, у ніч на 30 серпня російська окупаційна армія вдруге за ніч атакувала Запоріжжя безпілотниками та ракетами. Є руйнування та постраждалі. Про це повідомляє начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти масовано атакували Запоріжжя різними видами озброєння. Як пише Федоров, через російські удари у місті на деяких вулицях зникло світло.

Федоров повідомив, що є влучання в житлову забудову. Пожежа, яка виникла внаслідок ударів, поширюється.

Крім того, стало відомо, що троє людей постраждали внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя.

До цього, у Запоріжжі внаслідок російської атаки була пошкоджена будівля та виникла пожежа на одному з промислових підприємств.