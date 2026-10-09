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Кадрові зміни в прокуратурі. Ковальський звільнив низку керівників

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Кадрові зміни в прокуратурі. Ковальський звільнив низку керівників
Виконувач обов'язків Генерального прокурора Антон Ковальський оголосив перші результати кадрового аудиту прокуратури
фото: пресслужба Чернівецької прокуратури

Посад позбулися керівники обласних та окружних прокуратур

Виконувач обов'язків генерального прокурора Антон Ковальський оголосив про кадрові зміни в органах прокуратури. За результатами аудиту 16 прокурорів в обласних та окружних прокуратурах звільнили з адміністративних посад. Також ухвалено рішення про звільнення заступників керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву Ковальського.

За його словами, кадровому аудиту передували робочі зустрічі з керівниками підрозділів Офісу генпрокурора та обласних прокуратур, аналіз їхньої діяльності й оцінка управлінських рішень.

Серед 16 прокурорів, звільнених з адміністративних посад, – керівники Вишгородської окружної прокуратури Київської області та Вижницької окружної прокуратури Чернівецької області.

Також видано накази про звільнення з посад заступників керівників Хмельницької та Волинської обласних прокуратур. Окремо за результатами робочих зустрічей та оцінки діяльності Ковальський ухвалив рішення про звільнення з адміністративних посад керівників Харківської та Волинської обласних прокуратур.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, з Волинської обласної прокуратури звільнено Наталію Василів.

Водночас на своїх посадах поки залишаються всі заступники генерального прокурора, які працювали за керівництва Руслана Кравченка, за винятком раніше звільненої Марії Вдовиченко.

За даними «Главкома» у правоохоронних органах, серед звільнених – заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури Максим Кутерга, який раніше став фігурантом журналістського розслідування українських ЗМІ.

Автори розслідування з'ясували, що у 2024 році родина Кутерги придбала майно, ринкову вартість якого складно співвіднести із задекларованими доходами. Зокрема, дружина посадовця придбала земельну ділянку під Києвом за 239 тис. грн, на якій збудували котедж площею близько 170 кв. м. Також у декларації родини з'явився автомобіль Porsche 2019 року випуску, який згодом виставили на продаж за $64 тис.

За оцінками журналістів, загальна ринкова вартість майна, набутого родиною протягом 2024 року, могла становити близько $325 тис. У прокуратурі пояснювали придбання ділянки та будівництво будинку доходами дружини Кутерги від підприємницької діяльності.

У межах кадрового аудиту в Офісі генерального прокурора звільнили з посад керівника департаменту та начальника управління одного з департаментів. Крім того, ліквідували управління протидії кримінальним правопорушенням у сфері кібербезпеки.

Реорганізували Департамент нагляду за додержанням законів органами, які ведуть боротьбу з організованою злочинністю, та захисту інвестицій. Напрям захисту інвестицій виділили окремо.

Також призначено нових керівників Департаменту міжнародного співробітництва та Департаменту організаційно-контрольної діяльності, правового та аналітичного забезпечення.

Ковальський повідомив, що наразі вирішено не використовувати передбачену перехідними положеннями закону №4555 можливість призначення без конкурсу осіб, які на момент призначення не обіймали посад прокурорів.

За його словами, законність самої процедури не ставиться під сумнів, однак уже здійснені призначення перевіряють на відповідність професійному досвіду та вимогам до посад.

Кадровий аудит в Офісі генпрокурора та регіональних прокуратурах триває. Ковальський також анонсував подальшу оцінку роботи керівників і зміни в управлінських процесах.

Нагадаємо, 8 вересня стало відомо про звільнення першої заступниці генерального прокурора Марії Вдовиченко. Вона подала заяву про звільнення після оприлюднення матеріалів НАБУ і САП у межах операції «Карфаген», у яких також фігурувала.

Згодом, 21 вересня, Руслана Кравченка звільнили з органів прокуратури. Відповідний наказ підписав виконувач обов'язків генпрокурора Антон Ковальський. Після відставки з посади генерального прокурора Кравченко залишався прокурором ОГП, однак після завершення закордонного відрядження не повернувся до виконання службових обов'язків.

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Теги: Офіс Генерального прокурора кадрові зміни

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