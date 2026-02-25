Смертельна ДТП на Львівщині: прокурор, який збив дітей, отримав підозру

За попередньою інформацією, прокурор скоїв наїзд на брата та сестру

Сьогодні, 25 лютого, прокурору Шептицької окружної прокуратури Руслану Кульчицькому, який учора на Львівщині вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду, було повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Дії прокурора кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України − порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження.

«З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП. З огляду на те, що внаслідок цієї трагічної події загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП», – наголосив Кравченко.

За даними генпрокурора, наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Зокрема, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Нагадаємо, 24 лютого у Львівському районі прокурор наїхав на двох дітей на пішохідному переході. Одна дитина загинула на місці події, інша – у лікарні. За кермом автомобіля Skoda перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Руслан Кульчицький.

Аварія сталась у селі Смереків Львівського району близько 19:00 на автодорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська». За попередньою інформацією, чоловік скоїв наїзд на брата та сестру. Загиблій дівчинці було 14 років, а її дев'ятирічний брат госпіталізований у тяжкому стані.