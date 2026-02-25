Головна Країна Кримінал
Смертельна ДТП на Львівщині: прокурор, який збив дітей, отримав підозру

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
Смертельна ДТП на Львівщині: прокурор, який збив дітей, отримав підозру
За попередньою інформацією, прокурор скоїв наїзд на брата та сестру
фото: Lviv.Media

За даними генпрокурора, наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз

Сьогодні, 25 лютого, прокурору Шептицької окружної прокуратури Руслану Кульчицькому, який учора на Львівщині вчинив смертельну дорожньо-транспортну пригоду, було повідомлено про підозру. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на генпрокурора Руслана Кравченка.

Дії прокурора кваліфіковано за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України − порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть людини та тяжкі тілесні ушкодження.

«З метою забезпечення об’єктивності та неупередженості розслідування подальше процесуальне керівництво у кримінальному провадженні доручено Генеральній інспекції ОГП. З огляду на те, що внаслідок цієї трагічної події загинула неповнолітня дівчина, а потерпілим є її молодший брат, до складу групи прокурорів також включено представника Департаменту захисту інтересів дітей та протидії домашньому насильству ОГП», – наголосив Кравченко.

За даними генпрокурора, наразі проводяться необхідні слідчі дії, призначено низку судових експертиз. Зокрема, вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу та його відсторонення від посади.

Нагадаємо, 24 лютого у Львівському районі прокурор наїхав на двох дітей на пішохідному переході. Одна дитина загинула на місці події, інша – у лікарні. За кермом автомобіля Skoda перебував 25-річний прокурор Шептицької окружної прокуратури Руслан Кульчицький.

Аварія сталась у селі Смереків Львівського району близько 19:00 на автодорозі М-09 «Тернопіль – Львів – Рава-Руська». За попередньою інформацією, чоловік скоїв наїзд на брата та сестру. Загиблій дівчинці було 14 років, а її дев'ятирічний брат госпіталізований у тяжкому стані.

Теги: Руслан Кравченко Офіс Генерального прокурора Львівщина ДТП

