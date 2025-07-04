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На Подолі рух транспорту низкою вулиць буде обмежено до 12 липня

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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На Подолі рух транспорту низкою вулиць буде обмежено до 12 липня
Дорожні служби ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття струменево-ін’єкційним методом
фото з відкритих джерел

«Київавтодор» радить враховувати зміни під час планування власних маршрутів

Із 5 до 12 липня рух транспорту вулицями Нижньоюрківською, Нижній і Верхній Вал буде частково обмежено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Зазначається, що працівники КП ШЕУ Подільського району ремонтуватимуть асфальтобетонне покриття струменево-ін’єкційним методом.

Для руху транспорту цими вулицями роботи триватимуть поетапно.

У комунальній корпорації перепрошують за тимчасові незручності.

Нагадаємо, до 10 жовтня частково обмежуватимуть рух вулицею Драгоманова. Роботи проводитимуть поетапно – без одночасного перекриття всіх смуг руху на вказаній ділянці.

Також до серпня рух вулицею Чистяківською у Києві частково обмежено. Дорожники КП «ШЕУ по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Святошинського району» проводитимуть поточний ремонт вулиці на ділянці від провулка Антоніни Смереки до провулка Чистяківського.

Раніше повідомлялося, що орієнтовно до кінця 2025 року на мосту через річку Десенка частково обмежено рух транспорту. Обмеження стосується другої, третьої та четвертої смуг у напрямку станції метро «Почайна». Для проїзду організовано дві відокремлені смуги протилежною стороною мосту в напрямку житлового масиву Троєщина. Рух громадського транспорту з лівого на правий берег здійснюється без змін – крайньою правою смугою, призначеною для маршрутних транспортних засобів.

Також  «Київавтодор» оголосив тендери на розробку проєктної документації для капітального ремонту двох шляхопроводів та двох мостів у столиці. Йдеться про шляхопроводи на Либідській площі та на перетині вулиць Добринінської з Богатирською, а також два мости через Русанівський канал – що зʼєднує вул. Бориса Мартоса з вул. Ентузіастів та біля готелю «Славутич». 

Теги: ремонт дороги Київ Київавтодор

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