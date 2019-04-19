В Ірпені не розминулися маршрутка і Hyundai (фото)



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ДТП в Ірпені Фото: Київ оперативний

Водій Hyundai порушив правила дорожнього руху

У п’ятницю, 19 квітня, вранці у місті Ірпінь, що під Києвом сталася ДТП за участю маршрутного автобуса і легкового автомобіля.

Аварія трапилася на перехресті вулиць Пушкінської та Української.

Як повідомляє «Київ оперативний», зіткнулися маршрутний автобус «Рута» та автомобіль Hyundai.

За попередньою інформацією, водій Hyundai проігнорував знак, який зобов'язує його поступитися дорогою, та в'їхав у автобус.

В обох транспортних засобах знаходилися пасажири, але ніхто не травмувався.

На місці працює поліція.

Як повідомлялося, 17 квітня на Київщині сталося три ДТП, дві з них зі смертельними наслідками.