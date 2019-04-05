  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    П’яний чоловік вирішив перебігти шестисмуговий проспект Перемоги і потрапив під авто (відео)

    • Розсилка
    ДТП на проспекті Перемоги&nbsp; - П’яний чоловік вирішив перебігти шестисмуговий проспект Перемоги і потрапив під авто (відео)
    ДТП на проспекті Перемоги 
    Фото: скріншот відео

    Після ДТП у Hyundai в‘їхала ще одна автівка

    У четвер, 4 квітня, увечері на проспекті Перемоги у Києві водій Hyundai збив пішохода, який перебігав шестисмугову дорогу.

    ДТП сталася поблизу станції метро «Святошин». Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

    За словами очевидців аварії, пішохід перебував у нетверезому стані. Карета швидкої допомоги госпіталізувала чоловіка до лікарні

    Читайте також

    Крім того, потім у Hyundai в‘їхала ще одна автівка.

    Рух у бік виїзду з Києву було суттєво ускладнено. 

    Нагадаємо, 3 березня на бульварі Дружби народів сталася серйозна ДТП: автомобіль Porsche Cayenne на великій швидкості протаранив Chevrolet, перекинувся і загорівся.

    Читайте також
    ДТП Київ автомобіль чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ