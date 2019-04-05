П’яний чоловік вирішив перебігти шестисмуговий проспект Перемоги і потрапив під авто (відео)



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ДТП на проспекті Перемоги Фото: скріншот відео

Після ДТП у Hyundai в‘їхала ще одна автівка

У четвер, 4 квітня, увечері на проспекті Перемоги у Києві водій Hyundai збив пішохода, який перебігав шестисмугову дорогу.

ДТП сталася поблизу станції метро «Святошин». Про це повідомляється на сторінці спільноти «Київ оперативний» у Facebook.

За словами очевидців аварії, пішохід перебував у нетверезому стані. Карета швидкої допомоги госпіталізувала чоловіка до лікарні

Крім того, потім у Hyundai в‘їхала ще одна автівка.

Рух у бік виїзду з Києву було суттєво ускладнено.

Нагадаємо, 3 березня на бульварі Дружби народів сталася серйозна ДТП: автомобіль Porsche Cayenne на великій швидкості протаранив Chevrolet, перекинувся і загорівся.