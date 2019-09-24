Суд арештував водія, який спричинив ДТП з дев’ятьма загиблими на Одещині



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У ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса – Овідіополь, загинуло дев'ять людей Фото: ГУ ДСНС України в Одеській області

Водієві загрожує до 10 років ув’язнення

Водія, причетного до смертельної ДТП в Овідіопольському районі на Одещині, судом взято під варту без права на заставу.

Про це 24 вересня повідомляє пресслужба прокуратури Одеської області.

«У суботу, 21 вересня, чоловік за кермом автопоїзда DAF 95XF430 з напівпричепом-цистерною, прямуючи з Одеси, перевозив вантаж на замовлення підприємства. З’ясовано, що під час спуску по дорозі він не обрав безпечної швидкості, не врахував стану завантаженого авто, та не впоравшись з керуванням, виїхав на зустрічну смугу. Унаслідок порушення правил дорожнього руху водій допустив зіткнення з Mercedes-Bens 312D. Авто відкинуло за межі проїжджої частини, унаслідок аварії водій мікроавтобусу та вісім пасажирів загинули на місці від тяжких ушкоджень», - зазначили в прокуратурі.

Повідомляється, що законом передбачено до 10 років ув’язнення за вчинення вказаного злочину (ч. 3 ст. 286 КК України).

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі ГУНП в Одеській області.

Нагадаємо, у ДТП, що сталася 21 вересня на 12-му кілометрі автодороги Одеса - Овідіополь загинуло дев'ять пасажирів маршрутки, ще чотири людини були госпіталізовані.

Також у Житомирській області на автодорозі Київ–Чоп водій DAF з напівпричепом (цистерна) не впорався з керуванням та зіткнувся з автобусом сполученням «Житомир–Яремча», що стояв на узбіччі дороги. Внаслідок зіткнення вантажівки з автобусом загинуло дев’ять людей.

Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів включити безпеку пасажирських перевезень до пріоритетних напрямів своєї роботи.