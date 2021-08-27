П’яний водій влаштував ДТП у Борисполі (фото)

Патрульні склали на водія адміністративні протоколи

У ніч на п’ятницю, 27 серпня, на Аеродромному провулку в місті Бориспіль сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили автомобіль Skoda, за кермом якого перебував 43-річний чоловік.

Автомобіль мав механічні пошкодження, а керманич – явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився.

Охоронці порядку склали на чоловіка всі необхідні матеріали, а легковик евакуювали на штрафмайданчик.

Як повідомлялося, 26 серпня на автодорозі Київ–Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.

Також 26 серпня у с. Потоки на Білоцерківщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні.



