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    П’яний водій влаштував ДТП у Борисполі (фото)

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    Патрульні забрали автомобіль п'яного керманича на штрафмайданчик - П’яний водій влаштував ДТП у Борисполі (фото)
    Патрульні забрали автомобіль п'яного керманича на штрафмайданчик
    Фото: Патрульна поліція Київської області

    Патрульні склали на водія адміністративні протоколи

    У ніч на п’ятницю, 27 серпня, на Аеродромному провулку в місті Бориспіль сталася дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє Патрульна поліція Київської області.

    Прибувши за вказаною адресою, патрульні виявили автомобіль Skoda, за кермом якого перебував 43-річний чоловік.

    Автомобіль мав механічні пошкодження, а керманич – явні ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду водій відмовився.

    Охоронці порядку склали на чоловіка всі необхідні матеріали, а легковик евакуювали на штрафмайданчик.

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    П’яний водій влаштував ДТП у Борисполі (фото)
    П’яний водій влаштував ДТП у Борисполі (фото)
    П’яний водій влаштував ДТП у Борисполі (фото)

    Як повідомлялося, 26 серпня на автодорозі Київ–Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.

    Також 26 серпня у с. Потоки на Білоцерківщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні.


    Теги: Національна поліція України ДТП водій Київщина алкогольне сп'яніння
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    П’яний водій влаштував ДТП у Борисполі (фото)