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    На Київщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні (фото)

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    Легковий автомобіль повністю розбитий - На Київщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні (фото)
    Легковий автомобіль повністю розбитий
    Фото: Нацполіція

    Водій автівки потрапив до реанімації у важкому стані

    26 серпня вранці в селі Потоки, що на Білоцерківщині, сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Audi перебував 37-річний чоловік, поряд з яким на пасажирському сидінні знаходилась його дружина. В салоні автомобіля позаду знаходились двоє малолітніх дітей подружжя.

    За невстановлених обставин водій автомобіля Audi скоїв бокове зіткнення з вантажним автомобілем.

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    На Київщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні (фото)
    На Київщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні (фото)
    На Київщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні (фото)

    Діти разом із матір'ю перебувають у дитячій лікарні Києва. У хлопчика попередньо діагностували перелом черепа та склепіння, у дівчинки – вивих плеча. Батько знаходиться в реанімації Білоцерківської міської лікарні у важкому стані.

    Слідчі поліції Київщини з'ясовують обставини скоєної дорожньо-транспортної пригоди та її причини.

    Як повідомлялося, 26 серпня на автодорозі Київ–Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.

    Теги: Національна поліція України ДТП вантажівки водій Київщина автомобіль
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    На Київщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні (фото)