На Київщині Audi влетів у вантажівку: подружжя з двома дітьми в лікарні (фото)

Водій автівки потрапив до реанімації у важкому стані

26 серпня вранці в селі Потоки, що на Білоцерківщині, сталась дорожньо-транспортна пригода. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, за кермом автомобіля Audi перебував 37-річний чоловік, поряд з яким на пасажирському сидінні знаходилась його дружина. В салоні автомобіля позаду знаходились двоє малолітніх дітей подружжя.

За невстановлених обставин водій автомобіля Audi скоїв бокове зіткнення з вантажним автомобілем.

Діти разом із матір'ю перебувають у дитячій лікарні Києва. У хлопчика попередньо діагностували перелом черепа та склепіння, у дівчинки – вивих плеча. Батько знаходиться в реанімації Білоцерківської міської лікарні у важкому стані.

Слідчі поліції Київщини з'ясовують обставини скоєної дорожньо-транспортної пригоди та її причини.

Як повідомлялося, 26 серпня на автодорозі Київ–Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.