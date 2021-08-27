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    Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)

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    У результаті ДТП розірвався тент фури - Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)
    У результаті ДТП розірвався тент фури
    Фото: dtp.kiev.ua

    Водій однієї з вантажівок потрапив до лікарні

    26 серпня на Броварській кільцевій дорозі під Києвом сталася серйозна дорожньо-транспортна пригода за участю двох вантажівок. Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

    Попередньо, причиною аварії є недотримання правил дорожнього руху водієм вантажівки, який при обгоні фури не врахував її габарити та зачепив тент, який розірвало. Внаслідок розривання тенту вміст багажу було розкидано по дорозі.

    Відомо, що постраждала вантажівка та її вміст були застраховані, тому суми збитків будуть рахувати страхові компанії.

    Медична допомога знадобилася водію однієї із фур, його було доставлено до лікарні, де він пройде обстеження.

    Внаслідок аварії утворився багатокілометровий затор, рух здійснювався лише однією смугою.

    Деталі аварії встановлює поліція.

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    Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)
    Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)
    Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)
    Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)
    Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)
    Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)
    Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)

    Як повідомлялося, 26 серпня на автодорозі Київ–Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.

    Теги: ДТП вантажівки водій Київщина
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    Під Києвом не розминулися дві вантажівки, багаж розкидано по всій дорозі (фото)