Під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото)

Автомобіль вилетів із дороги та зіткнувся з деревом

Поліція встановлює обставини ДТП, яка сталася у селі Лютіж

У четвер, 26 серпня, близько 10:30 на автодорозі Київ–Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.

На місці події працюють групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

Тіло чоловіка буде направлено на експертизу для встановлення причин смерті.

Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою «природня смерть») Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 24 серпня близько 23 години у селі Нові Петрівці Вишгородського району поліцейський на автомобілі Volkswagen збив чоловіка.