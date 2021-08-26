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    Під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото)

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    Автомобіль вилетів із дороги та зіткнувся з деревом - Під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото)
    Автомобіль вилетів із дороги та зіткнувся з деревом
    Фото: Нацполіція

    Поліція встановлює обставини ДТП, яка сталася у селі Лютіж

    У четвер, 26 серпня, близько 10:30 на автодорозі Київ–Овруч у селі Лютіж автомобіль Ford злетів у кювет. Про це повідомляє пресслужба Головного управління Нацполіції в Київській області.

    За попередньою інформацією, 53-річному водієві стало зле та він помер за кермом, після чого автомобіль злетів з дороги. Його 7-річного сина госпіталізовано до лікарні.

    На місці події працюють групи реагування патрульної поліції та слідчо-оперативна група Вишгородського районного управління поліції.

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    Під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото)
    Під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото)
    Під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото)

    Тіло чоловіка буде направлено на експертизу для встановлення причин смерті.

    Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство з приміткою «природня смерть») Кримінального кодексу України.

    Як повідомлялося, 24 серпня близько 23 години у селі Нові Петрівці Вишгородського району поліцейський на автомобілі Volkswagen збив чоловіка.

    Теги: Національна поліція України ДТП кримінал смерть водій Київщина автомобіль
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    Під Києвом водій помер за кермом, автівка вилетіла з дороги (фото)