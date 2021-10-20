П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)

Водія вантажівки на початку року суд вже позбавив права керування за те, що їздив нетверезим

19 жовтня в Оболонському районі Києва нетверезий водій автокрана скоїв ДТП на перехресті вул. Бережанської та Лугової, в якій травми отримали троє людей. А потім втік і влаштував перегони містом. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

Зупинити порушника допомогли небайдужі громадяни.

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Патрульні, які прибули на місце зупинки вантажівки, виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на стан алкогольного сп'яніння, результат перевірки приладом Драгер – 1,65 проміле, що майже у 8 разів більше встановленої норми.

На місці ДТП працювали слідчі.

Білошицький також повідомив, що цього ж нетверезого водія на початку року суд вже позбавив права керування на рік за те, що їздив нетверезим.

Наразі він отримав протокол за керування у стані сп'яніння за ч. 2 ст. 130 КУпАП, також постанову за ч. 4 ст. 126, оскільки він вже був позбавлений права керування.

Адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 126 КУпАП передбачає штраф у розмірі 20,4 тис. грн, а за повторне керування в стані сп’яніння на водія чекатиме штраф у розмірі 34 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.