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    П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)

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    Зупинили вантажівку небайдужі громадяни - П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)
    Зупинили вантажівку небайдужі громадяни
    Фото: Патрульна поліція

    Водія вантажівки на початку року суд вже позбавив права керування за те, що їздив нетверезим

    19 жовтня в Оболонському районі Києва нетверезий водій автокрана скоїв ДТП на перехресті вул. Бережанської та Лугової, в якій травми отримали троє людей. А потім втік і влаштував перегони містом. Про це повідомив начальник Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький на своїй сторінці у Facebook.

    Зупинити порушника допомогли небайдужі громадяни.

    Увага! У відео присутня нецензурна лексика!

    Патрульні, які прибули на місце зупинки вантажівки, виявили у керманича ознаки алкогольного сп’яніння. Чоловік пройшов освідування на стан алкогольного сп'яніння, результат перевірки приладом Драгер – 1,65 проміле, що майже у 8 разів більше встановленої норми.

    На місці ДТП працювали слідчі.

    Білошицький також повідомив, що цього ж нетверезого водія на початку року суд вже позбавив права керування на рік за те, що їздив нетверезим.

    Наразі він отримав протокол за керування у стані сп'яніння за ч. 2 ст. 130 КУпАП, також постанову за ч. 4 ст. 126, оскільки він вже був позбавлений права керування.

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    П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)
    П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)
    П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)
    П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)
    П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)
    П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)

    Адміністративна відповідальність за ч. 4 ст. 126 КУпАП передбачає штраф у розмірі 20,4 тис. грн, а за повторне керування в стані сп’яніння на водія чекатиме штраф у розмірі 34 тис. грн із позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого або адміністративний арешт на строк 10 діб з позбавленням права керування транспортними засобами на строк 3 роки та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого.

    Теги: Національна поліція України ДТП Київ вантажівки водій алкогольне сп'яніння Олексій Білошицький
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    П’яний водій автокрана влаштував ДТП та перегони Києвом (фото, відео)