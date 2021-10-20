Масштабна ДТП на трасі Київ–Одеса: троє загиблих та майже 20 постраждалих

Неподалік від селища Любашівка сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів

Неподалік від селища Любашівка сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів

Аварія сталася вранці, коли над дорогою був густий туман

В Одеській області на 313 кілометрі дороги Київ–Одеса трапилася масштабна ДТП, в якій зіткнулися п’ять авто. Загинули три особи, щонайменше 19 постраждалих. Про це повідомляє пресслужба одеської поліції. Аварія сталася близько п’ятої ранку біля селища Любашівка.

Відомо, що сталося зіткнення двох вантажних та трьох легкових автомобілів. Telegram-канал «Х**вая Одеса» опублікував відео з місця аварії. Судячи з кадрів, дорога там волога, в повітрі –густий туман. Можливо ці чинники і спровокували ДТП.