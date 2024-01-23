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Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків
Наслідки російської атаки по Києву
фото: Facebook/Патрульна поліція України

Через ворожий обстріл пошкоджено приватні будинки, автівки, а також є постраждалі

Внаслідок ракетного удару по Києву постраждали 21 особа. Про це повідомляє ДСНС.

Святошинський район

Пошкоджено багатоповерхівку, поруч сталося загоряння двох автомобілів. З будинку евакуйовано 19 осіб.

За іншою адресою сталося загоряння у квартирах на загальній площі 30 кв.м з руйнуванням балконів з 1 по 5 поверх. Попередньо виявлено одну потерпілу та передано до медиків, які наразі борються за її життя. Крім того, було виведено на свіже повітря 30 осіб.

6 фото
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Рятувальники долають наслідки російської атаки
фото: Facebook/ДСНС

У третій локації виникла пожежа у 2-поверховій будівлі на площі 20 кв.м.

Також через ворожий обстріл пошкоджено п'ять автомобілів.

Печерський район

Сталося загоряння 1-поверхової нежитлової будівлі на площі 150 кв. м. Наразі пожежу ліквідовано.

Наслідки ракетного удару по Києву
Наслідки ракетного удару по Києву
фото: Telegram/КМВА
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків фото 1
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків фото 2
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Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків фото 9

Солом’янський район

Частково зруйновано 2-поверхову будівлю спортивної зали на площі 300 кв.м без загоряння, госпіталізовано 7 потерпілих.

Загалом надано психологічну допомогу понад 30 громадянам.

На місці подій залучено 154 рятувальники та 33 одиниці техніки.

Унаслідок ракетної атаки в різних районах міста пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок, спортивний комплекс, підприємства та автомобілі
Унаслідок ракетної атаки в різних районах міста пошкоджено приватні та багатоквартирні будинки, дитячий садок, спортивний комплекс, підприємства та автомобілі
фото: Facebook/Патрульна поліція України
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків фото 10
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків фото 11
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків фото 12
Ракетний удар по Києву. Жахливі фото наслідків фото 13

Нагадаємо, Сили ППО під час масштабної ракетної атаки РФ по Україні знищили 21 ціль. Усього зафіксовано 41 засіб повітряного нападу противника. Більшість ракет тих типів, що атакують по балістичній траєкторії.

Як повідомлялося, начальник КМВА Сергій Попко, станом на 11:30 в Києві зросла кількість потерпілих внаслідок масованої ракетної атаки окупантів зросла до 22 осіб, з них 13 госпіталізовано.

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Теги: Київ ДСНС обстріл поліція

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