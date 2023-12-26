Київ встановлює блокпости та посилює перевірку документів у громадян

Мешканців столиці закликали зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації

У Києві з 25 по 28 грудня проводитимуть спеціальні навчання. У різних районах столиці, зокрема, передбачено розгортання тимчасових блокпостів, а також перевірятимуть транспорт та документи у громадян. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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«В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня», – йдеться в повідомленні.

Мешканців столиці закликали зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

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За словами начальника КМВА Сергій Попка, навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

«Навчання має завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення», – додав він.

До слова, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.