Головна Київ Новини
search button user button menu button

Київ встановлює блокпости та посилює перевірку документів у громадян

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Київ встановлює блокпости та посилює перевірку документів у громадян
У столиці відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів та елементів захисту блокпосту
фото ілюстративне

Мешканців столиці закликали зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації

У Києві з 25 по 28 грудня проводитимуть спеціальні навчання. У різних районах столиці, зокрема, передбачено розгортання тимчасових блокпостів, а також перевірятимуть транспорт та документи у громадян. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

«В умовах війни, захист і безпека Києва та його мешканців це надважлива задача. І її вирішення потребує постійного підвищення рівня навичок, взаємодії та боєздатності усіх структур, які забезпечують оборону столиці. Тому, угрупування сил і засобів оборони міста Києва у взаємодії з Київською міською військовою адміністрацією, патрульною і національною поліцією та іншими структурними підрозділами проводитимуть навчання в різних районах столиці з 25-го по 28-ме грудня», – йдеться в повідомленні.

Мешканців столиці закликали зберігати спокій та довіряти лише офіційним джерелам інформації.

За словами начальника КМВА Сергій Попка, навчання передбачають розгортання тимчасових блокпостів, встановлення обмежувальних знаків, елементів інженерних загороджень. За умовами, відбувається відпрацювання перевірки транспорту, документів, елементів захисту блокпосту, певні демонстраційні, пошукові та контрдиверсійні заходи.

«Навчання має завдання – удосконалення системи управління, організації, ефективної взаємодії для забезпечення громадської безпеки (у випадку загострення ситуації) та певні заходи щодо захисту цивільного населення», – додав він.

До слова, триває 671-ша доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби відбулося 98 бойових зіткнень. За добу загалом ворог завдав ракетний та 42 авіаційних ударів, здійснив 56 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Внаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Теги: Київ навчання транспорт населення безпека

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Новочеркаськ» Україна атакує не вперше
Що відомо про російський десантний корабель «Новочеркаськ», який знищили ЗСУ
Сьогодні, 10:52
Наслідки нічної атаки на Крим
Росія визнала, що ЗСУ пошкодили великий десантний корабель «Новочеркаськ»
Сьогодні, 09:24
Російський винищувач-бомбардувальник Су-34
ЗСУ повідомили про наслідки збиття російських винищувачів
Сьогодні, 09:33

Новини

Київ встановлює блокпости та посилює перевірку документів у громадян
Київ встановлює блокпости та посилює перевірку документів у громадян
У столиці чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині
У столиці чоловік влаштував стрілянину на проїжджій частині
У Києві встановлено рекорд з найбільшого тризуба з дідухів (фото)
У Києві встановлено рекорд з найбільшого тризуба з дідухів (фото)
Як лікують захисників і захисниць у столичному центрі реабілітації: незвичні методи
Як лікують захисників і захисниць у столичному центрі реабілітації: незвичні методи
Храм у Бучі відрікся від Московського патріархату та перейшов до ПЦУ
Храм у Бучі відрікся від Московського патріархату та перейшов до ПЦУ
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві години
Масштабна повітряна тривога в Україні тривала дві години

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
58K
«Хай збирають міномети». Виробник зброї закликав формувати «трудові батальйони» з ухилянтів 
34K
ООН закриває в Польщі центри для біженців з України
9377
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9272
Стало відомо, що окупанти роблять з дезертирами, які відмовляються йти на штурм
7819
Лукашенко почав погрожувати Україні через відмову вести переговори з РФ (відео)
6095
Проблема мобілізації або Навіщо повторювати помилки минулого?

Новини

Окупанти посилено штурмують на двох напрямках – свіжі дані Генштабу
Сьогодні, 07:07
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Сьогодні, 06:17
Місцями опади: прогноз погоди на 26 грудня
Сьогодні, 06:10
Масштабна повітряна тривога тривала через ракетну небезпеку
Сьогодні, 05:37
26 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:30
За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Вчора, 10:06

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua