У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи: зросла кількість поранених

У постраждалих районах розгорнуті штаби та пункти незламності для забезпечення людей теплом

У столиці за допомогою звернулась 31 людина, серед яких семеро дітей

У Києві завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях, які постраждали від нічної російської атаки. Характер ворожих дій змінився в бік посилення терору цивільного населення. Кількість постраждалих продовжує зростати. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на речника ГУ ДСНС у Києві Павла Петрова та начальника Київської міської військової адміністрації Тимура Ткаченка.

За словами Тимура Ткаченка, цієї ночі ворожі дрони намагалися пробитися в місто та цілилися виключно у житлову забудову в чотирьох локаціях (Деснянський, Оболонський, Дарницький райони).

«Найважча ситація в Деснянському районі. Там шахед влетів в 9-типоверхівку, зруйновані перекриття між поверхами. Тут вже підтверджені щонайменше 26 поранених, з них пʼятеро дітей. Тут також троє загиблих. У тому числі росіяни вбили матір з 19-річною дочкою. На місці всю ніч і зараз працюють рятувальники, розгортається робота волонтерів, психологів», – зазначив Ткаченко.

фото: Тимур Тканчеко

Крім того, у Деснянському районі пошкоджений дитячий садок: у закладі вибито понад 70 вікон та дверні блоки.

Речник ДСНС Павло Петров зазначив, що рятувальники завершили пошукові роботи, але продовжують аварійно-відновлювальні роботи у двох уражених багатоповерхівках Деснянського району, щоб прибрати небезпечні уламки.

❗️Вже завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях у столиці, – ДСНС



❗️Вже завершено пошуково-рятувальні роботи на всіх локаціях у столиці, – ДСНС

«Рятувальники працюють на двох локаціях у Деснянському районі. Влучання були у дві житлові багатоповерхівки. Тут у нас 9-поверховий житловий будинок уражено і за іншою локацією 16-поверховий житловий…

У постраждалих районах розгорнуті штаби (зокрема, по вул. Братиславська, 40 та вул. Оноре де Бальзака, 65/1) та пункти незламності для забезпечення людей теплом.

«Дуже непрості дні, особливо для лівого берега. Я хочу подякувати всім, хто на місці та допомагає людям», – підсумував Тимур Ткаченко, наголошуючи на колосальній роботі комунальників, керуючих компаній та волонтерів.

Нагадаємо, масштабна пожежа, яка спалахнула у житловому будинку Деснянського району Києва внаслідок нічної російської атаки, змусила мешканців стрибати з балконів, рятуючись від вогню. Про нічну атаку розповіли мешканці будинку, куди потрапили уламки БпЛА. Мер Києва Віталій Кличко розповів про наслідки російської атаки.