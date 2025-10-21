Головна Київ Новини
Підлітки на Київщині потрапили в аварію: загинув 16-річний хлопець

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
Підлітки на Київщині потрапили в аварію
фото: ДСНС

Один із підлітків загинув на місці, а інший отримав травми та був госпіталізований

У селищі Кожанка Фастівського району сталася дорожньо-транспортна пригода, внаслідок якої загинула одна людина, а ще один пасажир отримав травми.Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

За повідомленням оперативно-диспетчерської служби, водій легкового автомобіля BMW не впорався з керуванням і з’їхав у кювет. Тіло 16-річного загиблого пасажира та 16-річного потерпілого пасажира деблокували рятувальники.

Рятувальники встановили, що для деблокації потерпілого та загиблого пасажира з понівеченого автомобіля необхідно було використати спеціальний аварійно-рятувальний інструмент.

Підлітки на Київщині потрапили в аварію: загинув 16-річний хлопець фото 1
фото: ДСНС

Один із підлітків загинув на місці, а інший отримав травми та був госпіталізований. Рятувальники також провели змивання паливо-мастильних матеріалів з проїжджої частини.

До ліквідації наслідків аварії було залучено четверо рятувальників та одну одиницю техніки.

Нагадаємо, на Київщині внаслідок ДТП у Білоцерківській громаді постраждали двоє неповнолітніх. Аварія трапилась на одній з вулиць села Дрозди.

Поліцейські, які працювали на місці події, попередньо встановили, що 14-річний кермувальник мопеда виїжджав з другорядної дороги на головну. Підліток зіткнувся з мікроавтобусом Volkswagen, яким керував 64-річний водій.

Теги: Київщина ДТП діти рятувальники аварія

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

