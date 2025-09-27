На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури

Травмованих внаслідок атаки немає

Вінниччина зазнала атаки ворожих БпЛА у ніч на 27 вересня. Внаслідок атаки російських дронів сталося влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через вороже влучання виникла пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

фото: ДСНС

До ліквідації пожежі залучалися понад 30 вогнеборців та 8 одиниць техніки.

Перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила влучання в критичну інфраструктуру та повідомила, що через атаку також пошкоджено житловий будинок: вибито шибки та частково пошкоджено дах.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Вінниччину. Значних пошкоджень завдано об'єктам критичної інфраструктури, а основний удар припав на Жмеринський район.