На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури

Іванна Гончар
Іванна Гончар
На Вінниччині окупанти вдарили по об'єкту критичної інфраструктури
Окупанти атакували Вінниччину
Травмованих внаслідок атаки немає

Вінниччина зазнала атаки ворожих БпЛА у ніч на 27 вересня. Внаслідок атаки російських дронів сталося влучання по об’єкту критичної інфраструктури. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ДСНС.

Через вороже влучання виникла пожежа. Рятувальники оперативно приборкали вогонь. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

До ліквідації пожежі залучалися понад 30 вогнеборців та 8 одиниць техніки.

Перша заступниця голови Вінницької ОВА Наталя Заболотна підтвердила влучання в критичну інфраструктуру та повідомила, що через атаку також пошкоджено житловий будинок: вибито шибки та частково пошкоджено дах.

Нагадаємо, у ніч на 25 вересня російські війська здійснили масовану атаку дронами на Вінниччину. Значних пошкоджень завдано об'єктам критичної інфраструктури, а основний удар припав на Жмеринський район. 

