Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики

Дружина фігуранта корупційної справи претендує на новий тендер найбільшої дитячої лікарні країни

Тендер на капітальний ремонт трансформаторної підстанції та дизельної електропідстанції Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» може виграти ТОВ «Сервісні енергетичні рішення». Компанія з неоднозначним бекграундом подала найнижчу цінову пропозицію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал держзакупівель ProZorro та дані судового реєстру.

Очікувана вартість закупівлі становить 53,97 млн грн. На аукціон, що відбувся 6 листопада, подалися дві фірми: ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке вже відновлює сучасний лікувально-діагностичний корпус після російської атаки та ТОВ «Сервісні енергетичні рішення». Остання запропонувала нижчий цінний за свої послуги – 50,5 млн грн. Нині фірма очікує рішення тендерного комітету.

ТОВ «Сервісні енергетичні рішення» запропонувало виконати ремонт на 3,5 млн дешевше від очікуваної вартості закупівлі дані: ProZorro

Закупівля здійснюється за кошти, що надійшли на рахунок лікарні від благодійників, для відновлення закладу після російського обстрілу. Ремонт планується завершити до 10 липня 2026 року.

Київське ТОВ «Сервісні енергетичні рішення» зареєстровано у грудні 2023 року, належить мешканці Києва Марині Лиховид. За наданою на торги довідкою, фірма планує залучити субпідрядника ТОВ «Київелектроспецмонтаж», на якого буде покладено 35% робіт.

За даними аналітичної системи YouControl, «Сервісні енергетичні рішення» за час свого існування натендерили на понад 128 млн грн, найбільше – на закупівлях АТ «Миколаївобленерго».

У судовому реєстрі вказується, що підприємиця Марина Лиховид є дружиною спільника пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла. Чоловікові підприємиці Сергію Пилипчуку (за версією слідства, він був довіреною особою Хейла) повідомлено про підозру в пособництві в одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За версією досудового розслідування, влітку 2024 року Хейло вимагав $500 тис. з керівників держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну в обмін на передачу їм цінного гірничо-видобувного обладнання. Це устаткування належало одній із державних вугільних компаній, розташованій на Покровському напрямку. Хабар мав передаватися через посередників п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу правоохоронці викрили фігурантів.

Дружина одного з пособників Марина Лиховид, окрім ТОВ «Сервісні енергетичні рішення, також володіє ТОВ «Поромівський енергопарк», ТОВ «Литовезький енергопарк» та часткою ТОВ «Енергетичний сервіс України». Як зазначено в матеріалах справи, підозрюваний не заперечував, що компанії, як зареєстровані на дружину, належать йому.

Спільник Хейла не заперечував, що компанії, як зареєстровані на дружину, належать йому дані судового реєстру

Як повідомляв «Главком», у червні стартував капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». За результатами тендеру, підряд дістався ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке вже має досвід роботи з цим медзакладом. Компанія запропонувала виконати роботи до кінця поточного року за 293 млн грн, що на понад 70 млн грн менше за очікувану вартість закупівлі. Як проаналізував «Главком», вагому частину будівельних матеріалів підрядник закуповує за цінами, близькими до ринкових. Водночас на деяких позиціях переплата може сягнути близько 10 млн грн.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.