Головна Київ Новини
search button user button menu button

Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
google social img telegram social img facebook social img
Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики
Трансформаторна підстанції та дизельна електропідстанція «Охматдиту» були пошкоджені внаслідок ракетного удару
фото: МОЗ

Дружина фігуранта корупційної справи претендує на новий тендер найбільшої дитячої лікарні країни

Тендер на капітальний ремонт трансформаторної підстанції та дизельної електропідстанції Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» може виграти ТОВ «Сервісні енергетичні рішення». Компанія з неоднозначним бекграундом подала найнижчу цінову пропозицію. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на портал держзакупівель ProZorro та дані судового реєстру.

Очікувана вартість закупівлі становить 53,97 млн грн. На аукціон, що відбувся 6 листопада, подалися дві фірми: ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке вже відновлює сучасний лікувально-діагностичний корпус після російської атаки та ТОВ «Сервісні енергетичні рішення». Остання запропонувала нижчий цінний за свої послуги – 50,5 млн грн. Нині фірма очікує рішення тендерного комітету.

ТОВ «Сервісні енергетичні рішення» запропонувало виконати ремонт на 3,5 млн дешевше від очікуваної вартості закупівлі
ТОВ «Сервісні енергетичні рішення» запропонувало виконати ремонт на 3,5 млн дешевше від очікуваної вартості закупівлі
дані: ProZorro

Закупівля здійснюється за кошти, що надійшли на рахунок лікарні від благодійників, для відновлення закладу після російського обстрілу. Ремонт планується завершити до 10 липня 2026 року.

Київське ТОВ «Сервісні енергетичні рішення» зареєстровано у грудні 2023 року, належить мешканці Києва Марині Лиховид. За наданою на торги довідкою, фірма планує залучити субпідрядника ТОВ «Київелектроспецмонтаж», на якого буде покладено 35% робіт.

За даними аналітичної системи YouControl, «Сервісні енергетичні рішення» за час свого існування натендерили на понад 128 млн грн, найбільше – на закупівлях АТ «Миколаївобленерго».

У судовому реєстрі вказується, що підприємиця Марина Лиховид є дружиною спільника пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики Олександра Хейла. Чоловікові підприємиці Сергію Пилипчуку (за версією слідства, він був довіреною особою Хейла) повідомлено про підозру в пособництві в одержанні службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 368 Кримінального кодексу України).

За версією досудового розслідування, влітку 2024 року Хейло вимагав $500 тис. з керівників держпідприємств Львівсько-Волинського вугільного басейну в обмін на передачу їм цінного гірничо-видобувного обладнання. Це устаткування належало одній із державних вугільних компаній, розташованій на Покровському напрямку. Хабар мав передаватися через посередників п’ятьма частинами по $100 тис. на кожній зустрічі. Під час передачі третього траншу правоохоронці викрили фігурантів.

Дружина одного з пособників Марина Лиховид, окрім ТОВ «Сервісні енергетичні рішення, також володіє ТОВ «Поромівський енергопарк», ТОВ «Литовезький енергопарк» та часткою ТОВ «Енергетичний сервіс України». Як зазначено в матеріалах справи, підозрюваний не заперечував, що компанії, як зареєстровані на дружину, належать йому.

Спільник Хейла не заперечував, що компанії, як зареєстровані на дружину, належать йому
Спільник Хейла не заперечував, що компанії, як зареєстровані на дружину, належать йому
дані судового реєстру

Як повідомляв «Главком», у червні стартував капітальний ремонт сучасного лікувально-діагностичного корпусу Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит». За результатами тендеру, підряд дістався ТОВ «Ріола-Модуль ЛТД», яке вже має досвід роботи з цим медзакладом. Компанія запропонувала виконати роботи до кінця поточного року за 293 млн грн, що на понад 70 млн грн менше за очікувану вартість закупівлі. Як проаналізував «Главком», вагому частину будівельних матеріалів підрядник закуповує за цінами, близькими до ринкових. Водночас на деяких позиціях переплата може сягнути близько 10 млн грн.

Нагадаємо, 8 липня 2024 року внаслідок ракетного удару було зруйновано частину будівель дитячої лікарні «Охматдит». Постраждали новий лікувально-діагностичний корпус, адміністративний та токсикологічний корпуси, трансформаторна підстанція і хірургічний корпус.

Читайте також:

Теги: тендер Охматдит лікарня Київ ремонт реконструкція корупція

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Поліція повідомила про розпочате кримінальне провадження за фактом побиття підлітка у Подільському районі столиці
У Києві підлітки побили неповнолітнього через жарт зі страйкбольною гранатою
Сьогодні, 09:23
На кухні розмішено бойлер і пральну машину
Найдешевша оренда у Києві: що можна зняти за 5 тис. грн (фото)
Вчора, 17:51
Київ став першим містом у тодішній Російській імперії, де запустили лінію електричного трамвая, але будівництво метро сильно відставало
65 років Київському метро. Історики нагадали, через кого проєкт загальмувався на пів століття
9 листопада, 12:31
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
5 листопада, 04:44
Вертоліт здійснює скидання води на найбільш складні ділянки загоряння
Атака на Київ: до гасіння пожеж у Києві залучено гелікоптер (Відео)
25 жовтня, 10:47
Правоохоронцям, підозрюваним у побитті, загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років
Побиття чоловіка біля Голосіївського РТЦК. Підозри отримали двоє поліцейських
20 жовтня, 11:01
Цуценя вижило після спроби втоплення
У Пущі-Водиці зоозахисники врятували цуценя, викинуте у ставок (відео)
14 жовтня, 14:43
Через різноманітність форм молочних пакетів не завжди можна одразу зрозуміти, де більший об’єм
Куди зник «чесний» літр? Чому в Україні молочні продукти «легшають» без попередження Якість життя
14 жовтня, 10:45
На куртці одного з нападників можна побачити приліплений скотчем прапор Азербайджану
У мережі з'явилося відео нібито побиття військового на кріслі колісному: реакція поліції
14 жовтня, 09:44

Новини

На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
На випадок комунального колапсу. Гідрогеолог вказав, яке джерело води мають використовувати кияни
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Смертельна ДТП на Бучанщині: водій KIA вилетів у кювет, протаранивши зупинку (фото)
Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики
Мільйонний підряд «Охматдиту» може отримати фірма, пов'язана зі спільником пійманого на хабарі ексзаступника міністра енергетики
Житель Фастівщини зберігав вдома арсенал зброї: яке покарання отримає
Житель Фастівщини зберігав вдома арсенал зброї: яке покарання отримає
У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
У Києві рецидивіст через ревнощі намагався вбити співмешканця своєї дружини
Затримано зловмисників, які вимагали у киянина $50 тис. неіснуючого боргу
Затримано зловмисників, які вимагали у киянина $50 тис. неіснуючого боргу

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 11 листопада
Сьогодні, 06:01
В Україні хмарно: погода на 10 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 9 листопада
9 листопада, 06:01
Хто «прикурює» на вейпах? БЕБ оголосило «велике полювання» на продавців електронних сигарет
8 листопада, 10:39
В Україні без опадів: погода на 8 листопада
8 листопада, 06:01
Відключення світла 7 листопада 2025 року: ДТЕК оновив графіки для деяких областей
7 листопада, 13:43

Прес-релізи

Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
Малий бізнес отримає перевірені рішення на найбільшому фестивалі для МСБ – GET 2025
7 листопада, 16:55
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua