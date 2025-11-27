Головна Київ Новини
search button user button menu button

Усі будинки Києва, що залишалися без опалення через обстріли, знову отримали тепло

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Усі будинки Києва, що залишалися без опалення через обстріли, знову отримали тепло
Фахівці «Київтеплоенерго» працювали цілодобово, щоб відновити опалення для киян
фото: «Київтеплоенерго»

Також відновлено постійну схему опалення для шести лікарень, які тимчасово обігрівались від мобільних котелень

Енергетики відновили постачання тепла у житлові будинки Києва, що тимчасово залишались без послуги через обстріли. Станом на 12:00 26 листопада теплоносій було подано в усіх районах і до 16:00 налагоджено температурні параметри теплоносія в будівлях. Також відновлено постійну схему опалення для шести лікарень, які тимчасово обігрівались від мобільних котелень. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», інформує «Главком»

Фахівці «Київтеплоенерго» працювали цілодобово, щоб відновити опалення для киян. До середини дня 26 листопада теплоносій вже подано до усіх будинків, де його не було. Зокрема відновлено теплопостачання у Печерському і Голосіївському та частинах Шевченківського, Соломʼянського, Святошинського, Дарницького та Дніпровського районів.

Наразі управителі житлових будинків проводять налаштування внутрішньобудинкових систем опалення для подачі тепла безпосередньо до квартир.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 25 листопада у Києві було тимчасово обмежено надання послуги теплопостачання.  Зокрема, подача тепла була обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів, а також частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах

Як повідомлялося, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки за остаточними даними загинуло семеро людей, 21 особа постраждала, серед них одна дитина, 18 осіб врятували, включно з трьома дітьми.

Теги: Київ опалення обстріл Київтеплоенерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Квартира має лоджію, з якої видно центр Києва
Оренда житла у Києві: який вигляд має «квартира з майбутнього» за $3,6 тис. (фото)
28 жовтня, 12:47
Вибух стався на сортувальному центрі «Укрпошти»
В одному зі столичних відділень «Укрпошти» вибухнула посилка: є поранені
30 жовтня, 17:26
За словами польських військових, системи протиповітряної оборони і радіовиявлення приведені до стану максимальної готовності
Польща підняла авіацію через масований ракетний обстріл України
19 листопада, 06:58
Російська Федерація атакувала ракетами Тернопіль
У Тернополі вміст хлору в повітрі перевищив норму в шість разів – ОВА
19 листопада, 09:54
Пес Міша став відомий на всю країну після скандалу у метро, коли його не пустили в укриття
Пес Міша, якого не пускали у метро, знайшов нову родину
3 листопада, 08:32
У Києві протягом сезону кінні екіпажі щодня патрулювали парки та зони відпочинку, стежили за порядком і безпекою громадян
У Києві завершився сезон кавалеристів, мото- та велопатрулів
12 листопада, 08:43
Перед нанесенням розмітки було проведено тестові обстеження за участі пасажирів із порушеннями зору
На трьох станціях метро встановлено тактильні смуги: для чого вони потрібні
20 листопада, 08:47
Тупчій виготовив сотні латексних носів для акторів популярного проєкту «Шоу довгоносиків»
Унаслідок обстрілу Києва загинув творець легендарних «довгоносиків» Вадим Тупчій
25 листопада, 16:48
Наслідки атаки РФ у Дніпровському районі Києва 25 листопада 2025 року
Рятувальники продовжують розбирати завали у Дніпровському районі Києва (фото)
25 листопада, 13:16

Новини

Усі будинки Києва, що залишалися без опалення через обстріли, знову отримали тепло
Усі будинки Києва, що залишалися без опалення через обстріли, знову отримали тепло
У Києві скасовано графіки відключення світла
У Києві скасовано графіки відключення світла
Київ: графіки відключення світла 27 листопада 2025 року
Київ: графіки відключення світла 27 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 27 листопада 2025 року
Київщина: графіки відключення світла 27 листопада 2025 року
Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти
Посварилися через Росію. У Києві жінка зарізала чоловіка під час шинкування капусти
У Києві затримано аферистів, які збирали донати від імені Героя України
У Києві затримано аферистів, які збирали донати від імені Героя України

Новини

В Україні хмарно, місцями дощитиме: погода на 27 листопада
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 26 листопада 2025
Вчора, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 25 листопада
25 листопада, 06:01
В Україні хмарно з проясненнями: погода на 24 листопада
24 листопада, 06:01
Російський генерал, який підірвав Каховську ГЕС, очолює військову місію у Венесуелі – Буданов
23 листопада, 12:49
Яке релігійне свято відзначається 23 листопада 2025: традиції та молитва
22 листопада, 22:00

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст та громад пропонує оновлену концепцію підтримки людей на прифронтових територіях
24 листопада, 10:35
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua