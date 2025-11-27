Усі будинки Києва, що залишалися без опалення через обстріли, знову отримали тепло

Також відновлено постійну схему опалення для шести лікарень, які тимчасово обігрівались від мобільних котелень

Енергетики відновили постачання тепла у житлові будинки Києва, що тимчасово залишались без послуги через обстріли. Станом на 12:00 26 листопада теплоносій було подано в усіх районах і до 16:00 налагоджено температурні параметри теплоносія в будівлях. Також відновлено постійну схему опалення для шести лікарень, які тимчасово обігрівались від мобільних котелень. Про це повідомили в комунальному підприємстві «Київтеплоенерго», інформує «Главком»

Фахівці «Київтеплоенерго» працювали цілодобово, щоб відновити опалення для киян. До середини дня 26 листопада теплоносій вже подано до усіх будинків, де його не було. Зокрема відновлено теплопостачання у Печерському і Голосіївському та частинах Шевченківського, Соломʼянського, Святошинського, Дарницького та Дніпровського районів.

Наразі управителі житлових будинків проводять налаштування внутрішньобудинкових систем опалення для подачі тепла безпосередньо до квартир.

Нагадаємо, внаслідок ворожого обстрілу у ніч на 25 листопада у Києві було тимчасово обмежено надання послуги теплопостачання. Зокрема, подача тепла була обмежена для споживачів Печерського й Голосіївського районів, а також частини будівель у Шевченківському, Соломʼянському, Святошинському, Дарницькому та Дніпровському районах

Як повідомлялося, у ніч проти 25 листопада у столиці внаслідок нічної атаки за остаточними даними загинуло семеро людей, 21 особа постраждала, серед них одна дитина, 18 осіб врятували, включно з трьома дітьми.