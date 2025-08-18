Реанімували майже три години: у столичній лікарні померла 10-річна дівчинка

Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося

Дитина померла в одній з дитячих лікарень Києва під час введення анестезії

У Києві розпочато розслідування смерті 10-річної дитини після введення анестезії в дитячій лікарні. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.



За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Оболонської окружної прокуратури міста Києва розпочато досудове розслідування за фактом смерті 10-річної дитини, яка померла в одній з дитячих лікарень Києва під час введення анестезії.



«Дівчинка перебувала в лікарні через перелом передпліччя, що супроводжувався наявністю металевих фіксаторів. Під час зняття гіпсової пов’язки дитині почали вводити анестезію. Зі слів матері, на фоні введення препарату анестезії у дитини розвинулося різке збудження, посиніла шкіра та впав тиск», - йдеться у повідомленні прокуратури.

Дівчинку намагалися реанімувати майже три години, однак врятувати її не вдалося.



Оболонським УП ГУНП у м. Києві розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 140 Кримінального кодексу України (Неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником, що спричинило тяжкі наслідки). Вже призначено судово-медичну експертизу.

Нагадаємо, за фактом смерті семирічного хлопчика в стоматологічній клініці Київська міська прокуратура розпочала кримінальне провадження. Встановлено, що семирічна дитина померла під час отримання стоматологічних послуг в одній з приватних клінік Києва. Зупинка серця хлопчика настала після введення анестезії. За процесуального керівництва ювенальних прокурорів Святошинського окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за ознаками кримінального правопорушення передбаченого ч. 2 статті 140 КК України – неналежне виконання медичними працівниками професійних обовʼязків.