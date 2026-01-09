Головна Київ Новини
«Шахед» атакував багатоповерхівку на столичних Позняках: зʼявилося відео з моментом влучання

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
«Шахед» атакував багатоповерхівку на столичних Позняках: зʼявилося відео з моментом влучання
Момент влучання БпЛА у київську багатоповерхівку 9 січня 2026 року
Унаслідок російської атаки на Київ постраждало 25 осіб, загинуло чотири людини

Російські терористи вчергове масовано атакували Україну вночі 9 січня. У мережі зʼявилося відео з моментом влучання російського ударного безпілотника по одній зі столичних багатоповерхівок, повідомляє «Главком».

На кадрах помітно, як ворожий дрон чітко летить у житловий будинок на Позняках.

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

Станом на 17:00, внаслідок російської атаки на Київ постраждало 25 осіб, серед них пʼятеро рятувальників. Чотири людини загинули. 32 особи врятовано.

Як повідомлялося, Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину.

До слова, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» є ескалацією війни проти України та водночас сигналом для Європи і США.

