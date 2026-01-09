«Шахед» атакував багатоповерхівку на столичних Позняках: зʼявилося відео з моментом влучання

скриншот з відео з соцмереж

Момент влучання БпЛА у київську багатоповерхівку 9 січня 2026 року

Унаслідок російської атаки на Київ постраждало 25 осіб, загинуло чотири людини

Російські терористи вчергове масовано атакували Україну вночі 9 січня. У мережі зʼявилося відео з моментом влучання російського ударного безпілотника по одній зі столичних багатоповерхівок, повідомляє «Главком».

На кадрах помітно, як ворожий дрон чітко летить у житловий будинок на Позняках.

😱 У мережу виклали один із найжахливіших моментів російської терористичної атаки на Київ у ніч на 9 січня - удар дрона по житловій багатоповерхівці на Позняках pic.twitter.com/91xJC0xUNS — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) January 9, 2026

Нагадаємо, уночі російська терористична армія масовано вдарила по Україні. Президент України повідомив, що РФ використала 242 дрони, 13 балістичних ракет проти об’єктів енергетики та цивільної інфраструктури, одну балістичну ракету середньої дальності «Орєшнік», а також 22 крилаті ракети.

Станом на 17:00, внаслідок російської атаки на Київ постраждало 25 осіб, серед них пʼятеро рятувальників. Чотири людини загинули. 32 особи врятовано.

Як повідомлялося, Служба безпеки України показала уламки ракети «Орєшнік», яким РФ обстріляла Львівщину.

До слова, головна дипломатка ЄС Кая Каллас заявила, що застосування Росією ракети «Орєшнік» є ескалацією війни проти України та водночас сигналом для Європи і США.