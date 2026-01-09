Афіша на вихідні. Куди піти у столиці 10-11 січня

Музей української діаспори запрошує на міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження мистця

Цими вихідними у столиці відбудеться низка культурних подій: від масштабного льодового шоу Harry On Ice за мотивами пригод Гаррі Поттера до джазового вечора при свічках. На киян та гостей міста чекають кураторські екскурсії виставкою Катерини Білокур, лекція про забутий український амулет – «кістку бажань», а також театральні вистави та вечори стендапу.

«Главком» підготував добірку подій, які допоможуть відпочити 10-11 січня.

Музеї

10 січня 12.00 – кураторська екскурсія Наталі Білоус виставкою «Серж Лифар. Моя Одіссея із Києва до Києва»;

10 січня 13.00 – лекція та майстерклас «Дримба та ментальне здоровʼя військових» від військового-дримбаря Андрія Козаченка (у рамках виставки «Київський оберіг»;

11 січня 12.00 – кураторська екскурсія Ольги Друг виставкою «Київ через обʼєктив»;

до 18 січня – виставка «Різдвяний політ «Щедрика»;

до 24 січня – виставка «Київський оберіг»;

до 1 лютого – виставка «Київ через об’єктив»;

до 15 лютого – виставка «Українська ялинкова іграшка: від давнини до сьогодення»;

упродовж січня – віртуальна екскурсія «Бабин Яр. Віртуальний спогад»; віртуальна екскурсія «Хрещатик 1913 року»; віртуальна екскурсія «Ціна свободи».

Театралізована музично-історична імпреза в рамках виставки «Різдвяний політ «Щедрика»

Музей історії міста Києва запрошує на театралізовану музично-історичну імпрезу в рамках виставки «Різдвяний політ «Щедрика». Команда Музею разом із артистами Культурні сили обʼєдналися, аби подарувати вам справжню мандрівку в часі, де історія світового тріумфу українського «Щедрика» оживатиме на ваших очах! Участь у події – за вхідним квитком на виставку.

Коли: 11 січня о 14.00.

Місце проведення: Музей історії міста Києва, вулиця Богдана Хмельницького, 7.

Лекція «Кістка бажань – забутий амулет українців»

Сьогодні більшість українців навіть не здогадується, що таке кістка бажань. Цей амулет зазвичай асоціюють із західноєвропейською культурою. Та чи справді він був нам чужим?

На лекції у Музеї Києва мова йтиме про походження «кісточки бажань», її шлях у культурі різних народів та археологічні знахідки на території України і значення амулетів у традиційному світогляді українців.

Лектор: Леонід Горобець – доктор біологічних наук, провідний науковий співробітник Національного науково-природничого музею НАН України.

На захід запрошуються усі, хто цікавиться історією, традиціями та забутими символами нашої культури.

Коли: 11 січня, 16:30

Місце проведення: Музей Києва, вул. Богдана Хмельницького вул., 7.

до 31 грудня – виставка «Свої/чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9». Екскурсія з кінопереглядом виставкою щодня від середи до неділі о 14:00;

Кураторська екскурсія виставкою «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і Кияни на фото Миколи Озерова»

Музей Михайла Грушевського запрошує на кураторську екскурсію виставкою «Відомі. У кадрі. Вдома: Київ і кияни на фото Миколи Озерова». Під час екскурсії мова йтиме про те, як і чому талановитий, але нині майже забутий фотограф Микола Озеров створив серію «Київ 1930 року»; хто з киян відчинив перед ним двері свого дому – від Марії Заньковецької й братів Кричевських до Михайла Грушевського; і як ці світлини десятиліттями зберігалися на сторінках альбомів, схованих у бібліотечних фондах.

Під час екскурсії можна буде побачити оригінальні скляні негативи, особисті речі з інтер’єрів, які можна впізнати на знімках, а також вибрані фото київських краєвидів та інтер’єрів культурно-освітніх установ – зокрема майстерень Київського художнього інституту, Будинку-музею Тараса Шевченка, Музею судових експертиз, чимало з яких давно втратили свій первісний вигляд або й зовсім зникли.

Також відвідувачі почують історії про побут, смаки, звички та захоплення відомих українських діячів, які свого часу гостинно впустили Озерова до своїх помешкань, аби їхній «малий світ» могли відчути і ми, через століття.

Коли: 11 січня, 12:00

Місце проведення: Історико-меморіальний музей Михайла Грушевського, вул. Паньківська, 9.

10 січня – кураторська екскурсія виставкою «Всесвіт Якова Гніздовського» від мистецтвознавиці Ганни Лексіної;

до 1 лютого – міжмузейний виставковий проєкт «Всесвіт Якова Гніздовського» до 110-річчя від дня народження мистця;

постійно діючі виставки – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»; виставка «Наш Сікорський».

постійно діюча виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

постійно діюча виставка «Українські обличчя зони».

10 січня – музейне заняття «Знайомство з археологією. Стародавній Єгипет»;

11 січня – майстер-клас із ліплення з глини «Яворівська іграшка»;

до 31 січня – виставка «Залізниця та дачне життя: подорож у минуле Дарниці»;

до 1 лютого – виставка «На фестини до Києва. Смачна історія крізь віки».

10 січня – лекційна програма та майстер-класи «Сторінки єврейської історії та культури».

10 січня – лекція Марини Лук’янової «Історія ялинкових прикрас» та авторська екскурсія виставкою «Різдвяний Київ»;

до 18 січня – виставка «Легенди порцеляни»;

до 18 січня – виставка «Різдвяний Київ» із приватної колекції Марини Лук’янової.

10 січня – майстер-клас: свічка з вощини + вибійчана торбинка від музею;

11 січня – кураторська екскурсія виставкою «Тендітна квітка Катерини Білокур»;

11 січня – майстер-клас «Квітка з вовни» від майстрині Інесси Кужом;

11 січня – онлайн-зустріч «Казковий світ Марії Примаченко»;

до 15 січня – виставка «Авангард. Освіта. Межигірський керамічний технікум» у межах фестивалю Avant-Garde Kyiv Fest 2025;

до 18 січня – виставка Петра Бойка «Мій Дім – Мій Хаос»;

до 1 лютого – виставка «Коли минуле оживає – народжується майбутнє». Відреставровані твори з колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка «Тендітна квітка Катерини Білокур». Твори народної художниці України Катерини Білокур. До 125-річчя від дня народження. З колекції НМДМУ. Віртуальний квест «Світ Катерини Білокур»;

до 1 лютого – виставка «Параска Власенко. Симфонія кольору і орнаменту». Декоративний розпис. До 125-річчя від дня народження. З колекції НМДМУ;

до 1 лютого – виставка творів кераміки Леоніда Нагірняка «0,5 | НАВПІЛ».

10 січня – майстер-клас із вітражного розпису для дітей від дев'яти років;

10 січня – екскурсія виставкою «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

10 січня – екскурсія виставкою «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство»;

11 січня – екскурсія виставкою «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 11 січня – виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»;

до 25 січня – виставка «Олександр Мурашко. Київські вібрації»;

до 1 лютого – виставка «У саду різдвянім»;

до 1 березня – виставка «Мистецький родовід. Спадковість і новаторство».

Виставка «Михайло Андрієнко-Нечитайло. Херсон – Париж»

Це перша в історії України персональна виставка митця і водночас повернення його робіт на батьківщину. Напередодні повномасштабної війни Херсонський обласний художній музей отримав безцінний подарунок від всесвітньо відомого французького колекціонера, мистецтвознавця, дослідника українського авангарду Жан-Клода Маркаде – 10 робіт Михайла Андрієнка-Нечитайла. Ці твори, досі невідомі українському глядачеві, а також роботи з приватних колекцій будуть представлені поціновувачам мистецтва на камерній виставці.

Роботи Андрієнка-Нечитайла зберігаються у провідних світових музеях, серед яких Centre Pompidou (Париж), Ukrainian Institute of Modern Art (Чикаго), а також у приватних колекціях Франції, Великої Британії, Італії, США та України

Коли: до 11 січня

Місце проведення: Київська картинна галерея, вул. Терещенківська, 9.

10 січня – екскурсія виставкою «Африка: директ»;

10 січня – мозаїка: майстер-клас зі створення новорічного декору;

10 січня – лекція Вікторії Улиганець в межах виставки «Африка: директ»;

11 січня – кураторська екскурсія виставкою «Африка: директ». Розповідає Дарія Сухоставець;

11 січня – святковий концерт;

до 11 січня – виставка «Африка: директ» – із середи до неділі;

10 січня – оглядові екскурсії виставкою «Африка: директ»;

11 січня – кураторські екскурсії виставкою «Африка: директ»;

10, 11 січня – екскурсія Музеєм Ханенків.

10 січня – лекція з чаюванням «Лисенки неофіційні» (лектор В. Осипець);

10 січня – концерт К. Кондрашевської (сопрано). Спільно з НФУ;

до 19 січня – «Крим. Деколонізація». Мистецький проєкт кримсько-татарських митців;

до 19 січня – «Різдвяний шелест херувимів». Виставка Марії Кристопчук;

екскурсії та події на замовлення: Welcome to Starytskyi House – екскурсія англійською мовою; «Таємниці музичних інструментів» – квест для школярів.

до 31 січня – виставка «Різдвяні історії в українських стародруках та листівках, ілюстраціях»;

до 31 січня – виставка «100 років мрії про музей»;

до 31 січня – виставка «Митець національного сумління й бунту»;

до 31 січня – виставка «Дух Шевченка нас гартує».

10 січня – захід для захисників і захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів».

Театралізовані вистави за участі акторів театру «Маскам Рад»:

10 січня – вистава «Любов назавжди»;

11 січня – вистава «Танго втрьох? На Монмартрі».

«Вертеп від заходу до сходу» – виставка, що об’єднує три вертепні скрині з різних регіонів України:

Куп’янський вертеп (1828 р.)

Славутський (1854 р.)

Київський (1992 р.)

Ці експонати символічно поєднують західні, центральні та східні землі України – так само, як і сама вертепна історія, що століттями зберігала в собі одвічні цінності: віру, стійкість, перемогу добра над злом.

Коли: до 1 лютого

Місце проведення: Музей театрального, музичного та кіномистецтва України, вул. Лаврська, 9, корп. 26.

до 10 січня – виставка робіт членкині НСХУ України Яни Власенко «Кольори душі»;

10 січня – презентація виставки «Політ сови» спільно з Культурно-мистецьким центром Дарницького району міста Києва;

11-23 січня – «Політ сови», колективна виставка художниць і майстринь декоративно-ужиткового мистецтва Культурно-мистецького центру Дарницького району міста Києва.

Виставка «Політ сови»

На виставці, організаторкою якої є відома київська художниця та артменеджерка Яна Власенко, буде представлено понад 35 робіт пані Яни та її колег і учнів, які відвідують культурно – мистецький Центр Дарницького району м. Києва.

У цій різноплановій Новорічній експозиції буде представлено понад 30 картин, міні-скульптур та інсталяцій сови, виготовлених із різних матеріалів.

Коли: відкриття виставки 10 січня в 14:00. Експозиція працює до 31 січня.

Місце проведення: Музей Марії Заньковецької, вул. Велика Васильківська, 121.

до 15 лютого – виставковий проєкт «Авангард. Витоки»: творчість бойчукістів презентує виставку Української народної ікони «Намалюю матір на Божничку в хаті…» в межах фестивалю «Avant-Garde Kyiv Fest 2025», присвяченого 100-річчю Асоціації революційного мистецтва України;

до 10 червня – віртуальна 3D-виставка «Іван Гончар. Збирач»;

до 31 грудня – виставка «Правічні» спільно з WWF-Україна на платформі Google Arts&Culture.

20 січня – «День народження Сергія Параджанова в домі Івана Кавалерідзе».

10-19 січня – колективна виставка українських художників;

11 січня – літературна вітальня Олени Смовженко: «Ліна Костенко. Про кохання і ніжність».

до кінця січня – оглядові екскурсії музейною експозицією, екскурсії для шкільних груп; тематичні екскурсії «Родинне гніздо Бунге та його видатні сини».

10-30 січня – виставка живопису Валентини Паніної;

10 січня – лекція к.і.н. Панченка В.О. «Німецька грошова система та її впливи в Козацькій Україні»;

до 11 січня – фотовиставка Максима Кобця «Квіти (не) можуть розмовляти: візуальний діалог емоцій».

Оглядові й тематичні екскурсії на запит.

Театри

Київський академічний театр «Золоті ворота»

10 січня – вистава «Я повернуся»;

11 січня – вистава «Украдене щастя».

Вистава «Украдене щастя»

«Украдене щастя» – одна з найвідоміших п’єс Івана Франка, класика української драматургії, яка не втратила своєї актуальності і в наш час. У режисерському трактуванні Івана Уривського – це пластична драма, оповита містичною атмосферою та сповнена напруженого очікування. Знайомий усім зі школи «любовний трикутник» – Михайло-Анна-Микола, в цій виставі спалахне новою пристрастю та зачарує глядачів містикою. Адже нічний гість Михайло якось підозріло з’являється буквально нізвідки, хоча всі були впевнені, що він давно помер.

Ця вистава – лауреат премії «Дзеркало сцени» в номінації «Краща вистава молодих режисерів»

Коли: 11 січня, 18:00

Місце проведення: Театр «Золоті Ворота», вул. Шовковична, 7А.

Київський національний академічний Молодий театр

10 січня – вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»;

10 січня – вистава «Ідеальне вбивство»;

10 січня – лекція «Музика, сцена і тіло, що мислить»;

11 січня – екскурсія «За лаштунками Молодого»;

11 січня – вистава «Сватання на Гончарівці»;

11 січня – вистава «Саша, винеси сміття».

Вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?»

Вистава «Чи одружиться нарешті Фігаро?» – це театральний карнавал, де замість серйозної класики на вас чекає барвистий фарс-мажор у двох діях. Режисер Григор Мане взяв сюжет Бомарше, як мозаїку, й склав із нього свою іронічну, несподівану історію – з гумором, перипетіями й добрячим театральним запалом.

Сцену перетворено на лабіринт – буквально і метафорично. Бо як інакше пояснити, що Фігаро одночасно намагається догодити Сюзанні, викрутитися перед Фаншеттою і не загубитися між репліками Марселіни? А ще й граф зі своїм «правом першої ночі» влітає – як сірник у порохову бочку!

Усе це – під акомпанемент тонкого гумору, барокових костюмів, вишуканої сценографії та акторської гри, де кожна репліка – як удар дзвону: точно та з відлунням. Тут і XVIII століття, і сучасність – рука об руку, в одній блискучій виставі, яка не дасть вам нудьгувати ні на мить. Фігаро влаштує вам справжню комедійну пригоду – не пропустіть.

Коли: 10 січня, 18:00

Місце проведення: Молодий театр, вулиця Прорізна, 17.

Головна сцена:

10 січня – «Снігова квітка», новорічна казка;

11 січня – «Казка про музичну ялинку», інтерактивна казка-забавка.

Дитячий простір:

10 січня – «Зимові пригоди крукоруків», ігрове шоу.

10 січня – вистава «Андріївський узвіз. Ліхтар. П’єро» за п’єсою Сергія Павлюка «Монолог актриси»;

10, 11 січня – прем’єра – оновлення вистави «Жінки Моцарта» за п’єсою австрійського драматурга Фелікса Міттерера;

10 січня – вистава актора Петра Миронова «Троє у човні, не рахуючи собаки» – комедія за оповіданням Джером К. Джерома;

11 січня – хіт-вистава «У Києві на Подолі.., або «Гдє ві сохнітє бєльйо?» за п’єсою Миколи Янчука;

11 січня – монодрама актора Петра Миронова «Врубель» – спогади про життя, що минає… Про життя і творчість відомого художника-символіста кінця ХІХ ст.

Вистава «Жінки Моцарта»

Страшна комедія на дві дії «Жінки Моцарта» за п'єсою австрійського драматурга Фелікса Міттерера (переклад Івана Мегели). Інтриги та кохання, розкіш і бідність, шахрайство та підступність - все те, що оточувало великого музиканта протягом життя. Незвичний погляд на генія. Жінки, які кохали і ненавиділи його. Те, про що не знав про себе Моцарт.

Основна сцена. Вільна посадка.

Коли: 10 та 11 січня, 18:00

Місце проведення: Театр «Колесо», вул. Андріївський узвіз, 8.

10-11 січня – балет на дві дії «Лускунчик Гофмана».

10 січня – «Ліниві та ніжні», вертикальні прояви горизонтальних пристрастей;

11 січня – «Піноккіо, або Історія про те, як стати людиною», казка-притча для дітей та дорослих.

10, 11 січня – вистава «Музика з мультфільмів».

10 січня – «Усі найкращі речі». Моновистава з Олесею Жураківською;

10 січня – «Кавказьке крейдяне коло». Епічна драма;

11 січня – «Поїхати не можна залишитися». Лірична комедія про кохання, Польщу, кота Фердінанда, гастарбайтерів і київського юриста;

11 січня – «Кавказьке крейдяне коло». Епічна драма.

Бібліотеки

10-25 січня – виставка матеріалів, перегляд кліпів «За лаштунками легенди: Життя, присвячене музиці», 85 років від дня народження Пласідо Домінго;

10-25 січня – книжкова виставка «У наших серцях – одна Україна» (до дня Соборності України, 22 січня);

10-30 січня – виставка матеріалів, музичне прослуховування «Симфонія Життя: Творчий Шлях Вольфганга Амадея Моцарта»;

до 15 січня – книжкова виставка з репродукціями картин «Від «Кобзаря» до «Гайдамаків»: Шевченкіана Василя Касіяна»;

до 20 січня – святкова безпрограшна лотерея «Чарівний квиток у новий рік»;

протягом місяця: Гра в настільні ігри «Ігродень у молодіжній»; книжкові виставки «Емігрантка, яка пропагувала українську культуру та мову», «Лавреат літературної премії Остапа Вишні (1989)», «Одна з найвидатніших авторів української дитячої поезії», «Автор низки унікальних видань різних періодів історії України» та ін.

10-11 січня – художня виставка талановитих аматорів «Калейдоскоп талантів».

10-11 січня – виставка ілюстрацій Олесі Варкач «Мої книжки»; виставка живопису та графіки Лариси Пуханової і Вадима Жуковського «Життя тварин»; виставка ілюстрацій Лариси Пуханової «Казка forever» до книжки української письменниці Олени Чуйкової «Казка про зоопарк».

11 січня – розмовний клуб «Єдині» (потрібна реєстрація);

11 січня – літературна вітальня «Вишневі зустрічі».

постійно діючі виставки – етнографічний простір вишивки та побуту; киргизький куточок «Кут ене босогосу»; кімната-музей Д.М.Гнатюка; виставка парфумів «Парфум – краса, яку не бачить око»; виставка української порцеляни «Світ крихкої краси». Можливе проведення екскурсій і лекцій за попередньою домовленістю.

11 січня – гурток з образотворчого мистецтва для дітей «Фантазія без меж» (за попереднім записом).

10 січня – театральна вистава Майстерні Лазовіч «Райко»;

до 15 січня – «Новорічний калейдоскоп» до Різдвяних і новорічних свят. Книжково-ілюстративна виставка-свято;

10 січня – English Speaking Club;

протягом січня – «А понад світом – звізда вертепна І Бог – предвічний, і радість нова» М. Савка. «Підбірка різдвяно-новорічних історій про доброту і всепрощення».

Концерти

Льодове шоу Harry On Ice 2026 від зірок Цирку дю Солей

У МЦКМ відбудеться вистава «Зірки Цирку дю Солей: льодове шоу Harry on ice 2026». Harry on ice – шоу, яке підкорює історією та тим, як вона реалізована. Вишукана хореографія та фантастичні виступи артистів зачаровують. Декорації вразять навіть самих палких шанувальників фільмів про молодого чаклуна. Ви відчуєте себе частиною пригод Гаррі Поттера, Герміони Ґрейнджер та Рона Візлі.

Вистава рекомендована для глядачів будь-якого віку. Подія 100% відбудеться на автономних генераторах електрики.

Коли: 10-11 січня, 11:00, 14:00, 18:00

Місце проведення: МЦКМ, Алея Героїв Небесної Сотні, 1.

Різдвяний джаз при свічках

11 січня 2026 року у Будинку кіно відбудеться концерт «Різдвяний джаз при свічках». Тепла затишна атмосфера дозволить вам по-справжньому розслабитися та відчути себе комфортно. The Impressions Jazz Quintet запропонує вам ретельно відібрані композиції, які разом утворюють фантастичну програму вечора.

Подаруйте собі та рідним вечір джазу, світла й різдвяного настрою. Кожна композиція несе в собі частку святкової атмосфери та передчуття дива. У програмі вечора відомі композиції: Jingle Bells, Let It Snow, It’s The Most Wonderful Time of The Year, Blue Christmas, Magic Moments, «Бог ся рождає», «Небо і земля», «Нова радість стала».

Коли: 11 січня, 18:00

Місце проведення: Будинок Кіно, вул. Саксаганського, 6.

Стендапи

Підпільний Стендап

На сцені клубу Underground Standup Club, що розташований у закладі Porta D`oro Trattoria, відбудеться черговий вечір української стендап-комедії. У події візьмуть участь досвідчені представниці жанру, відомі за телевізійними та радіопроєктами.

Цього вечора на сцену вийдуть:

Світлана Немонежина – переможниця телешоу «Розсміши коміка», засновниця проєкту «Собачий стендап»;

Настя Зухвала – резидентка «Підпільного», співведуча шоу «Гомін Аут» на радіо «Промінь»;

Лана Чубаха – музична комікеса, дворазова переможниця шоу «Розсміши коміка»;

Катерина Дубініна – стендап-комікеса.

Коли: 10 січня, 19:00.

Місце проведення: Underground stand up club, вул. Золотоворітська, 15.

Стендап переговори

Стендап переговори – шоу, в якому коміки обговорюють теми задані глядачами. На сцені працюватимуть коміки: Арсен Пучков, Іван Жорноклей, Олесь Пінчук.

Тривалість програми – 60-90 хвилин. Шоу-програма представлена українською мовою. Рекомендовано особам від 18 років.

Коли: 11 січня, 18:00

Місце проведення: Dorothy pub, вул. Саксаганського, 16/43.