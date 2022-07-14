Уряд обіцяє відремонтувати Охтирську ТЕЦ до старту опалювального сезону

Одне з головних завдань уряду – це підготовка до опалювального сезону

На ремонт теплоелектростанції виділили 86,5 млн грн

Тривають відновлювальні роботами на Охтирській ТЕЦ. Підприємство зазнало серйозних руйнувань через авіаудари 28 лютого та 8 березня.

Як повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко, на Охтирській ТЕЦ зруйновано головний та службовий корпуси, котельні відділення, один з енергетичних котлів, водогрійну котельню, електричну, котлотурбінну та енергоремонтні дільниці, ємності для зберігання мазуту, газопровід до котельні та водяний трубопровід.

Вчора на засіданні уряду на ремонт виділили 86,5 млн грн. Необхідні роботи мають бути виконані до початку опалювального сезону.

Варто додати, що Охтирська ТЕЦ не єдина, яка постраждала через дії окупантів.

Ще 100 млн гривень виділено на відновлення системи централізованого теплопостачання у Кременчуці. В місті централізовано забезпечується тепло та гаряча вода для понад 180 тисяч мешканців, а також навчальних, лікувальних, соціальних закладів та підприємств. Через ракетні обстріли 24 квітня та 12 травня виведено з ладу обладнання, яке постачало тепло та гарячу воду в значну частину міста.

На ремонт на відновлення Чернігівської ТЕЦ виділено 99,9 млн грн. 15 обʼєктів теплопостачання підприємства зазнали значних руйнувань під час бойових дій в місті, також пошкоджені 1,7 км мережі централізованого теплопостачання. Тепло та гаряча вода відсутні в Чернігові з 10 березня.

Нагадаємо, напередодні ворог запустив по Сумщині 14 ракет: троє поранених. Три громади області були під вогнем окупантів.

Перед цим, 8 липня, ворог гатив по Сумщині: за день – 18 обстрілів, постраждав фермер. Окупанти застосовували ракети, міномети, самохідні артилерійські установки.

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