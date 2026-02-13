У «Київтеплоенерго» два дні поспіль тривають обшуки СБУ

У «Київтеплоенерго» проходять 103-ті за рахунком процесуальні дії з початку широкомасштабного вторгнення

У комунальному підприємстві «Київтеплоенерго» вже два дні тривають обшуки. Згідно з інформацією, яку оприлюднили в КМДА, 12 та 13 лютого представники Служби безпеки України на підставі однієї ухвали слідчого судді двічі прийшли з обшуками до головного офісу КП «Київтеплоенерго», повідомляє «Главком».

«Це паралізувало роботу підприємства одразу після ракетно-дронового удару в ніч на 12 лютого. Показово, що обшук розпочали на ранок одразу після обстрілу. Саме в цей час КП «Київтеплоенерго» оцінювало наслідки влучань та мобілізовувало увесь можливий персонал для ліквідації наслідків руйнувань безпосередньо на енергооб’єктах», – заявили у КМДА.

У заяві наголошується, що зупинка роботи головного офісу паралізувала усе підприємство в «один з найкритичніших днів для Києва». Через що, за словами КМДА, з ладу була виведена штатна координація діяльності персоналу та структурних підрозділів.

«Це вже 103-ті за рахунком так звані процесуальні дії на підприємстві з початку широкомасштабного вторгнення. Правоохоронці також надіслали 188 запитів на отримання документації та матеріалів», - йдеться в повідомленні.

Наразі над ліквідацією наслідків атаки безпосередньо працює близько 2-3 тис. енергетиків «Київтеплоенерго», щоб якнайшвидше відновити теплопостачання в місті, додали у КМДА.

Нагадаємо, начальниці відділу з кошторисної роботи комунального підприємства «Київтеплоенерго» повідомлено про підозру у службовій недбалості, що призвела, за даними правоохоронців, до переплати понад 910 тис. грн з бюджету Києва під час відновлення асфальту на Троєщині в місцях, де було проведено ремонт тепломереж.