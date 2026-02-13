Головна Київ Новини
У Києві пролунали вибухи

Аліна Самойленко
Аліна Самойленко
У Києві пролунали вибухи
Столицю атакували безпілотники

У ніч на 14 лютого у Києві пролунали вибухи через атаку БпЛА. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко, пише «Главком».

«Вибухи в столиці. Працюють сили ППО. Перебувайте в укриттях!», – написав Кличко.

Начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко підтвердив вибухи у столиці.

Як відомо, українська влада вивчає складні дипломатичні сценарії для припинення війни, що можуть включати територіальні компроміси та оновлення мандата президента. Як повідомляє The Atlantic, офіційний Київ значно пом’якшив свої попередні позиції. 

За даними видання, Україна фактично відійшла від категоричних вимог щодо негайного притягнення російського керівництва до відповідальності за воєнні злочини як передумови для діалогу. Більше того, Володимир Зеленський висловив готовність до особистої зустрічі з Путіним на нейтральній території без попередніх обмежень. Найважчим питанням є можлива відмова від контролю над частинами Донецької області.

До слова, російський диктатор Володимир Путін активно просуває наратив про нібито близьку перемогу у війні, стверджуючи, що Росія подолала санкції та перехопила стратегічну ініціативу на фронті. Як зазначає Пітер Померанцев у статті для Financial Times, Кремль робить ставку на створення відчуття «історичної приреченості» демократій у глобальному протистоянні із Заходом.

