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    У «Київавтодорі» повідомили про обмеження руху на травневі свята

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    Обмеження руху у Києві протриває до 6 травня - У «Київавтодорі» повідомили про обмеження руху на травневі свята
    Обмеження руху у Києві протриває до 6 травня

    Рух у звичайному режимі відновиться 6 травня о 14:00

    У Києві з 2 по 6 травня буде частково обмежено рух транспорту в напрямку житлового масиву Троєщина, повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

    «З 14:00 2 травня до 14:00 6 травня через ремонт плити проїжджої частини на мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту в напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться в повідомленні мерії з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

    Крім того, з 2 по 12 травня частково обмежать рух транспорту на естакадному виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід через ремонт деформаційних швів.

    Як повідомляв «Главком» раніше, триває обмеження руху транспорту з 28 квітня по 2 травня на мосту Патона.

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    Київавтодор
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