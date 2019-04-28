У «Київавтодорі» повідомили про обмеження руху на травневі свята



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Обмеження руху у Києві протриває до 6 травня

Рух у звичайному режимі відновиться 6 травня о 14:00

У Києві з 2 по 6 травня буде частково обмежено рух транспорту в напрямку житлового масиву Троєщина, повідомила прес-служба Київської міськдержадміністрації.

«З 14:00 2 травня до 14:00 6 травня через ремонт плити проїжджої частини на мосту через річку Десенка буде частково обмежено рух транспорту в напрямку житлового масиву Троєщина», - йдеться в повідомленні мерії з посиланням на комунальну корпорацію «Київавтодор».

Крім того, з 2 по 12 травня частково обмежать рух транспорту на естакадному виїзді з вулиці Борщагівської на Повітрофлотський шляхопровід через ремонт деформаційних швів.

Як повідомляв «Главком» раніше, триває обмеження руху транспорту з 28 квітня по 2 травня на мосту Патона.