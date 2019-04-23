Рейдери підняли голови: у Києві ще одна спроба захоплення об’єкта



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На Печерську сталося захоплення квартири

У понеділок, 22 квітня, група невідомих намагалася захопити квартиру місцевого жителя на Печерську.

Як повідомляє прес-служба поліції Києва, до правоохоронців надійшло повідомлення, що на вулиці Печерський узвіз невідомі вибили двері та потрапили до сусідньої квартири, звідки виносять речі. За вказаною адресою виїхала слідчо-оперативна група районного управління та екіпажі патрульних.

Поліцейські з'ясували, що за це помешкання триває суперечка щодо права власності.

За словами 52-річного господаря, захоплення сталося коли він вийшов з оселі в особистих справах. Крім того, додав, що його квартирою шахрайським шляхом заволодів інший власник та за цим фактом прокуратура проводить розслідування за ч. 4 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України.

На час приїзду поліції у помешканні знаходилося 8 осіб, у тому числі 2 адвокати. Невідомі пояснили, що вони уклали договір оренди нібито з новим власником квартири та у такий спосіб намагалися потрапити до приміщення.

Усі чоловіки – мешканці столиці та Київської області віком від 19-ти до 36-ти років. Їх затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Печерського управління поліції кваліфікували подію за двома статтями Кримінального кодексу України - ч. 1 ст. 356 (Самоправство) та ст. 15 ч. 3 ст. 185 (Замах на крадіжку, поєднану з проникненням у житло).

Як повідомляв «Главком», у ніч з понеділка на вівторок група «тітушок» напала і розгромила приміщення спорткомплексу «Восход» у Дарницькому районі столиці. Правоохоронці затримали 62 особи. Слідчі Дарницького УП ГУНП у Києві розпочали кримінальне провадження за ст. 206-2 (Протиправне заволодіння майном підприємства, установи, організації) Кримінального кодексу України.