«Запоріжсталь» зупинила виробництво через повне знеструмлення

«Запоріжсталь» зупинила виробництво через повне знеструмлення
Повне знеструмлення на «Запоріжсталі»
фото з відкритих джерел

Масовані російські обстріли енергетичної інфраструктури призвели до аварійної зупинки виробництва на підприємстві

На металургійному комбінаті «Запоріжсталь» унаслідок масованих російських обстрілів по об'єктах енергетичної інфраструктури 23 грудня відбулося повне знеструмлення, що призвело до аварійної зупинки виробництва. Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що підприємство здійснило оперативне перемикання на альтернативні джерела живлення та подальшу безпечну зупинку виробничих процесів.

У компанії стверджують, що вдалося уникнути техногенної аварії та зменшити рівень викидів в атмосферу.

«Загрози для життя та здоров'я працівників та містян немає. Подальше відновлення виробництва здійснюватиметься після відновлення зовнішнього енергопостачання», – розповіли в компанії.

Нагадаємо, що станом на 06:03 в Києві та низці областей було оголошено повітряну тривогу. Повітряні сили ЗСУ попереджали про загрозу російських БпЛА та зліт МіГ-31К, носія аеробалістичної ракети «Кинджал». 

Росія знову атакує українську енергетичну інфраструктуру. Через це у низці областей запроваджені аварійні відключення електроенергії. Нагадаємо, у Чернігівській, Київській, Чернівецькій, Дніпропетровській, Сумській і Черкаській областях та у столиці введено аварійні відключення світла.

Як повідомлялося, 23 грудня у більшості регіонів України будуть застосовуватись графіки погодинних відключень електроенергії та графіки обмеження потужності (для промислових споживачів).

