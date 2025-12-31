Окупанти атакували дронами Білу Церкву: пошкоджено багатоповерхівку

Інформації про поранених серед місцевих мешканців не надходило

У ніч на 31 грудня під ворожу атаку дронів потрапила Біла Церква. Про це повідомив очільник Київської ОВА Микола Калашник, пише «Главком».

За попередніми даними, один із дронів влучив у багатоповерховий житловий будинок.

«Унаслідок атаки дронів у Білій Церкві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок. У ньому вибиті вікна та пошкоджені балкони з першого по шостий поверх», – йдеться у повідомленні.

Інформації про поранених серед місцевих мешканців не надходило.

«Ворожа атака продовжується. Прошу всіх залишатися в безпечних місцях. Бережіть себе та своїх близьких», – закликав Калашник.

На місці працюють рятувальники та представники місцевої влади. Інформація оновлюється.

Нагадаємо, цієї ночі окупаційні війська здійснили масовану атаку ударними безпілотниками на Одесу та область, завдавши ударів по цивільній та енергетичній інфраструктурі.

В одному з населених пунктів області внаслідок ворожої атаки спалахнули склади логістичної компанії, а також зафіксовано влучання дрона у багатоповерховий житловий будинок – без подальшого загоряння чи детонації. Через атаку в частині міста відсутнє електро-, водо- та теплопостачання.