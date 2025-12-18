В Одесі у багатоповерхівку влетів безпілотник

Безпілотник, який влетів у житловий будинок в Одесі

Ворожий дрон влучив у балкон на 22-му поверсі висотки

Російські окупанти здійснили чергову атаку на цивільні об’єкти та жителів Одеської області. Увечері 18 грудня в обласному центрі було зафіксовано прильоти ударних безпілотників по щільній забудові міста. Про це повідомив голова Одеської ОВА Олег Кіпер, пише «Главком».

В одному з житлових комплексів ворожий дрон влучив безпосередньо у балкон на 22-му поверсі висотки. Крім того, під ударом опинився ще один багатоквартирний будинок: там зафіксовано пошкодження фасаду та квартири на 15-му поверсі, вибито віконне скло та понівечено майно мешканців. В обох випадках пожежі після влучань не виникло.

фото: Одеська ОВА

За попередніми даними, обійшлося без жертв та поранених. На місцях влучань продовжують працювати екстрені служби та ліквідовувати наслідки атаки.

фото: Одеська ОВА

фото: Одеська ОВА

«Главком» писав, що у ніч на 13 грудня російські терористи атакували Одесу та область ракетами. Писали, що в є прильоти у регіональному центрі, Арцизі та Усатовому.

Зазначається, що окупанти били по енергетичній інфраструктурі. В Одесі та області перебої з електропостачанням, в деяких частинах світло повністю зникло.

Як відомо, у ніч проти 12 грудня російські війська знову атакували Одесу та область ударними безпілотними літальними апаратами, спричинивши пошкодження та пожежі на об'єктах енергетичної та цивільної інфраструктури.

Зазначається, що внаслідок ворожих влучань спалахнули пожежі на об’єктах енергетичної інфраструктури.

Також російські війська атакували Одеську область. Внаслідок чого постраждали шестеро людей, серед них – двоє дітей.

Через влучання виникли пожежі на об’єктах енергетичної та портової інфраструктури. Під час ліквідації наслідків рятувальні роботи ускладнювалися повторними сигналами повітряної тривоги.

Крім того, у ніч проти 24 листопада РФ завдала удару по півдню Одещини. Внаслідок чого на судні виникло загорання.

За даними влади, росіяни вкотре вдарили по цивільній портовій інфраструктурі регіону, пошкодивши обладнання.

Нагадаємо, у ніч на 21 листопада Одеса зазнала ворожої атаки. Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільних об’єктів.

За попередньою інформацією, від атаки постраждали п’ятеро людей, серед них дитина. Психологи ДСНС надали допомогу 16 людям. Внаслідок влучань ворожих безпілотників горіли житлові будинки, станція технічного обслуговування з автівками та адмінбудівля. Також пошкоджено приватні будинки та вантажні автомобілі.