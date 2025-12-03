Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі

Через російський удар загинули двоє людей, ще троє постраждали

У ніч на 3 грудня російські загарбники атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

У результаті удару безпілотниками по Тернівці Павлоградського району загинули двоє чоловіків віком 43 і 50 років. Ще троє осіб постраждали – вони госпіталізовані. 65-річні чоловік і жінка перебувають у важкому стані, 18-річний хлопець – у стані середньої тяжкості.

Наслідки ворожих ударів фото: Владислав Гайваненко

За словами Гайваненка, унаслідок ворожого удару частково зруйновано приватний будинок, ще шість – пошкоджені. Крім того, понівечені гаражі й автомобілі.

Нагадаємо, увечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували газову інфраструктуру України. Дрони вдарили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу.

Як повідомлялося, ворог завдав чергового масованого удару безпілотниками по півдню Одещини. Ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.