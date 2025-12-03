Головна Країна Події в Україні
Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі
Росіяни атакували Тернівку Павлоградського району
фото: Владислав Гайваненко

Через російський удар загинули двоє людей, ще троє постраждали

У ніч на 3 грудня російські загарбники атакували безпілотниками три райони Дніпропетровської області. Внаслідок удару загинуло двоє людей. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільника Дніпропетровської ОВА Владислава Гайваненка.

У результаті удару безпілотниками по Тернівці Павлоградського району загинули двоє чоловіків віком 43 і 50 років. Ще троє осіб постраждали – вони госпіталізовані. 65-річні чоловік і жінка перебувають у важкому стані, 18-річний хлопець – у стані середньої тяжкості.

Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі фото 1
Наслідки ворожих ударів
Наслідки ворожих ударів
фото: Владислав Гайваненко

За словами Гайваненка, унаслідок ворожого удару частково зруйновано приватний будинок, ще шість – пошкоджені. Крім того, понівечені гаражі й автомобілі.

Нагадаємо, увечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня, російські дрони атакували газову інфраструктуру України. Дрони вдарили в цивільні об’єкти, що забезпечують видобуток та зберігання газу.

Як повідомлялося, ворог завдав чергового масованого удару безпілотниками по півдню Одещини. Ціллю стали об’єкти цивільної та енергетичної інфраструктури.

Дніпропетровщина обстріл

Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі
Окупанти вдарили дронами по Дніпропетровщині: є загиблі
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
Карта бойових дій в Україні станом на 3 грудня 2025 року
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 3 грудня 2025 – Генштаб ЗСУ
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 3 грудня: ситуація на фронті
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2025
Карта повітряних тривог України онлайн 3 грудня 2025
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч
Переговори американців та росіян у Москві щодо миру: головне за ніч

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991.

