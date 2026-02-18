Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин

Підозрюваного затримали, під час обшуку у нього вилучили фото та відео за участі дітей

Чоловік запрошував сусідських дітей до себе у квартиру. Дівчата довіряли знайомому дорослому, до кінця не розуміючи його дій

У Києві судитимуть 57-річного чоловіка за обвинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та сексуальному насильстві над трьома сусідськими дівчатами. Одній з дівчат на той момент було лише вісім років, іншим двом – по 12 років. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство зʼясувало, що чоловік, який працював інкасатором, запрошував сусідських дітей до себе у квартиру у Деснянському районі. Дівчата довіряли знайомому дорослому та через свій вік до кінця не розуміли його дій.

«Чоловік запрошував дітей до кімнати та просив роздягнутися, після чого на ліжку вчиняв щодо них дії сексуального характеру. При цьому свої непристойні бажання обвинувачений реалізовував не на одинці з дівчиною, а за присутності інших дівчат. Все це він знімав на свій мобільний телефон. Такі дії щодо дітей чоловік вчиняв упродовж місяця», – розповіли подробиці в прокуратурі.

Згодом цими відео чоловік похизувався перед знайомою, яка розповіла про це батькам дівчаток. Влітку 2025 року чоловіка затримали та вилучили фото та відео за участі дітей.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Киянина судитимуть за вчинення дій сексуального характеру щодо осіб, які не досягли 14 років, вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб, виготовлення та умисне зберігання дитячої порнографії (ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 301-1, ч. 1 ст. 301-1, ч. 1 ст. 301-1 ККУ). Чоловік перебуває під вартою.

