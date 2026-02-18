Головна Київ Новини
search button user button menu button

Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
Підозрюваного затримали, під час обшуку у нього вилучили фото та відео за участі дітей
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Чоловік запрошував сусідських дітей до себе у квартиру. Дівчата довіряли знайомому дорослому, до кінця не розуміючи його дій

У Києві судитимуть 57-річного чоловіка за обвинуваченням у виготовленні дитячої порнографії та сексуальному насильстві над трьома сусідськими дівчатами. Одній з дівчат на той момент було лише вісім років, іншим двом – по  12 років.  Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу Київської міської прокуратури.

Слідство зʼясувало, що чоловік, який працював інкасатором, запрошував сусідських дітей до себе у квартиру у Деснянському районі. Дівчата довіряли знайомому дорослому та через свій вік до кінця не розуміли його дій.

«Чоловік запрошував дітей до кімнати та просив роздягнутися, після чого на ліжку вчиняв щодо них дії сексуального характеру. При цьому свої непристойні бажання обвинувачений реалізовував не на одинці з дівчиною, а за присутності інших дівчат. Все це він знімав на свій мобільний телефон. Такі дії щодо дітей чоловік вчиняв упродовж місяця», – розповіли подробиці в прокуратурі.

Згодом цими відео чоловік похизувався перед знайомою, яка розповіла про це батькам дівчаток. Влітку 2025 року чоловіка затримали та вилучили фото та відео за участі дітей.

Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне
Чоловікові загрожує позбавлення волі на строк 15 років або довічне
фото: Київська міська прокуратура/Facebook

Киянина судитимуть за вчинення дій сексуального характеру щодо осіб, які не досягли 14 років, вчинення розпусних дій щодо малолітніх осіб, виготовлення та умисне зберігання дитячої порнографії (ч. 4 ст. 153, ч. 2 ст. 156, ч. 6 ст. 153, ч. 6 ст. 152, ч. 6 ст. 152, ч. 4 ст. 301-1, ч. 4 ст. 301-1, ч. 1 ст. 301-1, ч. 1 ст. 301-1 ККУ). Чоловік перебуває під вартою.

Раніше «Главком» писав, що прокурори Кам’янець-Подільської окружної прокуратури на Хмельниччині передали до суду справу щодо насильства над малолітньою дитиною, яке тривало з 2017 року. Користуючись відсутністю матері, у 2020 та 2024-2025 роках обвинувачений неодноразово вчиняв насильницькі дії сексуального характеру. І це тривало кілька років – від того часу, коли потерпілій було пʼять і аж до тринадцяти років.

Теги: Київ кримінал діти слідство чоловік зґвалтування злочин

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ворожий удар спричинив руйнування покрівлі та стіни технічного поверху
У Голосіївському районі Києва безпілотник пошкодив багатоповерхівку
28 сiчня, 07:49
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
Атака на Вільнянськ, заяви Рубіо, авіакатастрофа у Колумбії: головне за ніч
29 сiчня, 05:52
10-річна Елізабет Зуна Кайсагуано, яку разом із матір'ю Розою перехопили біля автобусної зупинки та переправили літаком до ізолятора в Техасі
У США федеральні агенти затримують школярів Міннесоти дорогою на навчання
7 лютого, 06:20
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
Квітковий ажіотаж у Києві: скільки коштує символ кохання у 2026 році
14 лютого, 14:57
Попри погодні умови ярмарки залишаються важливим інструментом забезпечення мешканців міста якісною та доступною продукцією від вітчизняних виробників
Продуктові ярмарки у столиці 20-25 січня: повний розклад на тиждень
19 сiчня, 12:39
Агітка «Кличко-мер» у столиному метро. Лютий 2025 року
Кличко розпочав виборчу кампанію? Кияни, що потерпають від холоду, отримали агітки (фото)
3 лютого, 13:08
Українська письменниця Ірина Цілик чекає на весну
«Усі перини наді мною». Письменниця Ірина Цілик розповіла, як рятується від холоду
6 лютого, 12:42
Земельні ділянки лісогосподарського призначення, розташовані в адміністративних межах Української міської ради, були виведені з державної власності ще у 2004 році
Держава повернула 24 гектари лісу під Києвом, які належали родині Медведчука
9 лютого, 13:51
Будівництво метро на Винаградар
З’явилися нові кадри будівництва метро на Виноградар
10 лютого, 11:21

Новини

Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
Зйомка порно та насильство над сусідськими дітьми: перед судом постане 57-річний киянин
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру
Парковка за 3,6 млн грн, яка так і не запрацювала: посадовцю КМДА повідомлено про підозру
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
Моніторингова місія ЮНЕСКО почала оцінку стану Софії Київської та Лаври
Штрафи за сніг у Києві: інспекція влаштувала масові рейди
Штрафи за сніг у Києві: інспекція влаштувала масові рейди
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
На Київщині затримано російського агента, який готував атаки на ТЕС (фото)
Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»
Розтрата на ремонті парку «Позняки»: підозру отримали двоє посадовців «Київзеленбуду»

Новини

Естонський рибалка знайшов кулю з контрабандними сигаретами з Білорусі (фото)
Вчора, 18:44
Атака на Одесу та Дніпро, вибухи в Росії: головне за ніч
Вчора, 05:55
Іран розпочав масштабні навчання в Ормузькій протоці
16 лютого, 22:11
Нафтова пастка Кремля: у Росії закінчуються сховища для нерозпроданої сировини
16 лютого, 21:49
Апеляція відхилена: Суд у Києві залишив у СІЗО білоруську журналістку Інну Кардаш
16 лютого, 20:04
Негода накрила центр України: підтоплення фіксують у кількох областях
16 лютого, 18:58

Прес-релізи

Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
Відкритий парламент: Рух «Чесно» презентує результати моніторингу прозорості комітетів Верховної Ради за 2025 рік
16 лютого, 15:45
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua