У Києві оголошено відбій повітряної тривоги

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
колаж: glavcom.ua

Громадянам можна виходити з укриттів

У Києві о 19:35 оголосили повітряну тривогу. Загроза балістики з Курська. О 20:06 було оголошено відбій.

Актуальна карта повітряних тривог наразі має такий вигляд:

Як відомо, у ніч на 12 лютого російські війська здійснили чергову атаку на Одесу, під ударом опинилися цивільні та інфраструктурні об'єкти. Про це повідомив голова Одеської МВА Сергій Лисак.

За попередніми даними, в одному з районів міста суттєвих пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури, а також будівля місцевого бізнес-центру.

Друга за ніч повітряна тривога у Києві тривала годину
13 сiчня, 02:10
Внаслідок падіння уламків у кількох районах столиці зафіксовано пожежі та пошкодження будівель
Атака на Київ: з'явились перші кадри наслідків
24 сiчня, 03:56
Зеленський провів селектор по ситуації в областях та громадах
«Більшість дронів вдалося збити, але..». Зеленський розповів про атаки на міста
27 сiчня, 13:19
Кличко: Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути тепло в квартири киян
У Києві скоротилася кількість будинків без теплопостачання
1 лютого, 09:18
Наслідки атаки на Київ. 6 червня, 2025 р.
Атака на Київ: пошкодження зафіксовано у п'яти районах (оновлено)
3 лютого, 03:47
У Оболонському районі столиці сталася пожежа у 16-поверхівці
У Києві пролунали вибухи, горить квартира в Оболонському районі
14 сiчня, 08:16
Від отриманих ударів чоловік упав на асфальт, вдарився головою та знепритомнів
Водій, який побив у Києві велосипедиста через зауваження, постане перед судом
14 сiчня, 17:22
Яблука у другій половині зими дорожчають, зокрема і через збільшення витрат на зберігання, але разом з тим є й акційні пропозиції
Скільки коштують яблука в супермаркетах Києва: огляд цін
22 сiчня, 20:14
Уламки БпЛА спричинили пожежу на автостоянці на Мінському масиві
Уламки дрона впали біля автостоянки на Оболоні: пошкоджено автівки та будинок (фото)
5 лютого, 09:45

Новини

На Білоцерківщині в пожежі загинув чоловік: поліція назвала попередню причину займання
Київ отримав 500 генераторів від Європейського Союзу для роботи теплопунктів
Напад з ножем на киянку: поліція затримала мешканця Донеччини за підозрою у розбої
«Врятувало правило двох стін»: мешканці Дарницького району розповіли, як пережили нічну атаку
Чи справді сіль рятує каналізацію від морозу? Комунальники відреагували на головний міф зими
Новини

В Україні місцями мокрий сніг: погода на 12 лютого
Сьогодні, 05:59
Євросоюз розписав план дій, як захищатиметься від навали дронів: яка роль України
Вчора, 16:08
Кремль відреагував на повідомлення ЗМІ про намір Зеленського оголосити план виборів
Вчора, 13:22
Росія оголосила про початок блокування Telegram: як реагують росіяни
10 лютого, 16:07
Ізраїль попередив США про готовність самостійно вдарити по Ірану
9 лютого, 10:26
В Україні невеликий сніг: погода на 8 лютого
8 лютого, 06:02

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
Асоціація прифронтових міст та громад долучилася до підготовки виборчого процесу
23 сiчня, 11:30
