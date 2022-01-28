Арахамія відреагував на викриття на хабарі «слуги народу»
Арахамія зазначив, що якщо нардеп від «Слуги народу» Сергій Кузьміних вчинив злочин, то він має понести відповідальність згідно із законом
Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія прокоментував повідомлення про викриття народного депутата Сергія Кузьміних під час отримання неправомірної вигоди. Про це повідомила речниця «Слуги народу» Юлія Палійчук.
«Дорогі друзі, ми, як і ви, дізналися зі ЗМІ інформацію про те, що народного депутата Сергія Кузьміних затримало НАБУ. Для нас ця новина стала шоком, бо Сергій Кузьміних – волонтер, брат легендарного комбата «кіборгів» Олега Кузьміних, який героїчно захищав нашу незалежність, гідно пройшов полон і після нього зміг повернутися на службу. Тому Сергій Кузьміних мав від команди величезний кредит довіри», – заявив Арахамія.
Він зазначив, що якщо нардеп від «Слуги народу» Сергій Кузьміних вчинив злочин, то він має понести відповідальність згідно із законом.
«І в цьому випадку ми не будемо прикривати правопорушення патріотичними гаслами, як це роблять деякі політики, які мають на руках підозру в державній зраді. Закон один для всіх, незалежно від прізвищ і біографії. Колишні заслуги перед країною не є і не повинні бути амністією ні для кого. Тому ми вітаємо зусилля антикорупційної інфраструктури з виявлення корупційних правопорушень. Нашою метою було зробити її дієвою і по-справжньому незалежною. Це було нашим завданням у перші тижні роботи монобільшості. І нинішній інцидент є зайвим підтвердженням тому, що антикорупційні органи позбавлені політичного впливу і для них немає недоторканних», – підкреслив Арахамія.
Нагадаємо, НАБУ, САП та ОГП викрили чинного народного депутата України Сергія Кузьміних на гарячому, при отриманні неправомірної вигоди в 558 тис. грн.
а даними журналіста Юрія Бутусова, затримання відбулось під час передачі народному депутату значної суми грошей, що детективи кваліфікують як отримання хабара.
Кузьміних до походу у політику був відомим волонтером, який надавав допомогу нашим військовим.
Нагадаємо, вранці 28 січня голова міжфракційного об’єднання «Розумна політика» Дмитро Разумков поінфомував, що до народного депутата об’єднання Олега Воронька приїхали працівники ДБР.
Національне агентство з питань запобігання корупції склало на депутата протокол про вчинення адміністративного правопорушення, пов’язаного з корупцією, передбаченого частиною 2 ст. 172-4 КУпАП (Порушення обмежень щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності) щодо його входження до складу виконавчого органу одного із товариств.
Водночас як повідомили в ДБР, під час судового розгляду в Печерському суді чинний народний депутат дав підроблені документи – протокол зборів з інформацією про нібито своє звільнення з посади директора, чим, можливо, ввів в оману суд.