У Києві дівчина відкрила стрілянину біля житлового будинку (відео)
Дівчина гатила з предмету, схожого на пістолет
В одному з дворів Києва дівчина відкрила стрілянину з предмета, схожого на пістолет. Де саме трапився інцидент, наразі не повідомляється. Про це повідомив Telegram-канал «Київ Оперативний».
Правоохоронці розпочали перевірку за цим фактом.
«Ну і черговий «привіт» від ще однієї «Тішини». Якась Діана Самочка стріляє на вулиці Києва», – йдеться в повідомленні.
На опублікованому відео можна побачити, що дівчина тримає в руках предмет, схожий на пістолет, і в якийсь момент стріляє з нього.
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Нагадаємо, за ДТП із участю мажорки «Тішиної» взялися правоохоронці.
Як повідомлялося, блогерка Маша Тішина та її друзі пили пиво та «гасали» на авто містом, в результаті збили людину на моноколесі. Аварію знімав один з пасажирів авто, яке й збило кур'єра.
Також на Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки.
До слова, блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи.