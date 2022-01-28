У Києві дівчина відкрила стрілянину біля житлового будинку (відео)

Дівчина гатила з предмету, схожого на пістолет

В одному з дворів Києва дівчина відкрила стрілянину з предмета, схожого на пістолет. Де саме трапився інцидент, наразі не повідомляється. Про це повідомив Telegram-канал «Київ Оперативний».

Правоохоронці розпочали перевірку за цим фактом.

«Ну і черговий «привіт» від ще однієї «Тішини». Якась Діана Самочка стріляє на вулиці Києва», – йдеться в повідомленні.

На опублікованому відео можна побачити, що дівчина тримає в руках предмет, схожий на пістолет, і в якийсь момент стріляє з нього.

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Нагадаємо, за ДТП із участю мажорки «Тішиної» взялися правоохоронці.

Як повідомлялося, блогерка Маша Тішина та її друзі пили пиво та «гасали» на авто містом, в результаті збили людину на моноколесі. Аварію знімав один з пасажирів авто, яке й збило кур'єра.

Також на Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки.

До слова, блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи.