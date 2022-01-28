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    У Києві дівчина відкрила стрілянину біля житлового будинку (відео)

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    Дівчина багато лається, а потім починає стріляти - У Києві дівчина відкрила стрілянину біля житлового будинку (відео)
    Дівчина багато лається, а потім починає стріляти
    фото скріншот відео

    Дівчина гатила з предмету, схожого на пістолет

    В одному з дворів Києва дівчина відкрила стрілянину з предмета, схожого на пістолет. Де саме трапився інцидент, наразі не повідомляється. Про це повідомив Telegram-канал «Київ Оперативний».

    Правоохоронці розпочали перевірку за цим фактом.

    «Ну і черговий «привіт» від ще однієї «Тішини». Якась Діана Самочка стріляє на вулиці Києва», – йдеться в повідомленні.

    На опублікованому відео можна побачити, що дівчина тримає в руках предмет, схожий на пістолет, і в якийсь момент стріляє з нього.

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    Нагадаємо, за ДТП із участю мажорки «Тішиної» взялися правоохоронці.

    Як повідомлялося, блогерка Маша Тішина та її друзі пили пиво та «гасали» на авто містом, в результаті збили людину на моноколесі. Аварію знімав один з пасажирів авто, яке й збило кур'єра.

    Також на Одещині підлітки розгромили будинок під час вечірки.

    До слова, блогерку, яка назвала українську мову мерзенною, звільнили з роботи.

    Теги: Київ будинок стрілянина
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    У Києві дівчина відкрила стрілянину біля житлового будинку (відео)