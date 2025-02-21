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Рятувальники повідомили про ситуацію на ЧАЕС після удару російського дрона

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Рятувальники повідомили про ситуацію на ЧАЕС після удару російського дрона
Фахівці здійснюють постійний моніторинг території за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів
фото: ДСНС України/Facebook

Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми

Станом на ранок 21 лютого на об’єкті «Укриття» Чорнобильської АЕС здійснюється постійний моніторинг території за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів. Про це інформує «Главком» із посиланням на ДСНС  України

Фахівці здійснюють постійний моніторинг території за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів
Фахівці здійснюють постійний моніторинг території за допомогою дронів із тепловізорами та ручних тепловізорів
фото: ДСНС України/Facebook

Зазначається, що усі відповідні служби працюють на місці, ситуація під контролем.

«Верхолази та рятувальники перебувають у готовності до виконання робіт за необхідності», – йлеться у повідомленні. 

 

Радіаційний фон на проммайданчику Чорнобильської АЕС у межах норми, загрози населенню немає.

Нагадаємо, удару по саркофагу росіяни завдали вночі 14 лютого – перед початком Мюнхенської безпекової конференції. Відтоді рятувальники ліквідовують загоряння покрівлі. Як повідомив президент України Володимир Зеленський, російський ударний дрон з фугасною частиною влучив у захисне укриття на ЧАЕС, пожежу загасили, радіаційний фон не змінився, але пошкодження укриття оцінюються як суттєві.

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) підтвердили, що на Чорнобильській АЕС у ніч 14 лютого пролунав вибух над саркофагом, який захищає залишки реактора № 4, внаслідок чого зайнялася пожежа.

Термін експлуатації саркофага був запланований на близько 20-40 років, тому у 2000-х роках запроєктовано нове укриття. Новий чорнобильський саркофаг почали споруджувати 2012-го, а здали в експлуатацію 2019 року.

На створення було витрачено 400 тисяч кубометрів бетонної суміші і 7 тис. тонн металоконструкцій, термін будівництва – 206 днів. На будівництві працювало 90 тисяч людей.  

Учора, 20 лютого, рятувальники Державної служби України з надзвичайних ситуацій завершили гасіння тління на новому безпечному конфайнменті «Арка» Чорнобильської АЕС, після потрапляння в нього російського БпЛА. 

Теги: рятувальники радіація Чорнобильська АЕС ДСНС ЧАЕС

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