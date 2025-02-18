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Надзвичайники врятували з крижаного Дніпра собаку, який ганявся за лебедями

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Надзвичайники врятували з крижаного Дніпра собаку, який ганявся за лебедями
В одну мить чотирилапий опинився у крижаній воді, безсилий вибратися самостійно
скриншот відео

Пес побачив лебедя та кинувся до нього по крихкому льоду

У вівторок, 18 лютого, на затоці Собаче гирло в Оболонському районі Києва рятувальники врятували собаку, який провалився під лід. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

За словами рятувальників, пес побачив лебедя та кинувся до нього. Як наслідок, тонкий лід не витримав і чотирилапий опинився у крижаній воді. Знесилений пес не мав сил вибратися самотужки.

На допомогу тварині вчасно підоспіли водолази ДСНС. За допомогою спеціального обладнання вони оперативно витягли хвостатого з води. На березі на нього вже чекала господиня з ковдрою і обіймами.

Пес був настільки знесилений і наполоханий, що навіть побачивши власницю, не поспішив покидати човен рятувальників. 

Рятувальники доправили знесиленого песика на берег
Рятувальники доправили знесиленого песика на берег
скриншот відео

«Ця історія – ще одне нагадування: кожне життя важливе! Будьте обережні, не випускайте своїх улюбленців на тонкий лід та дотримуйтесь правил безпеки!» – закликали рятувальники. 

Нагадаємо, на Черкащині рятувальники зняли трьох людей із дрейфуючої крижини. Як інформує Головне управління ДСНС України в області 16 лютого, на Дніпрі біля села Топилівка відкололася крижина, на якій опинилися троє людей: 14-річний підліток та двоє дорослих (21 і 41 рік). Відстань до берега – близько

Раніше в Одеській області в селі Корсунці під кригу провалилось троє дітей. Врятувати їх не вдалося. 200 метрів. Рятувальники, які прибули до місця події зняли із крижини трьох осіб та доставили до берега.

Теги: Київ рятувальники річка Дніпро

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