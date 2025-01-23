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Пошкоджено 30 багатоповерхівок, постраждало немовля. Фото та відео із Запоріжжя

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Пошкоджено 30 багатоповерхівок, постраждало немовля. Фото та відео із Запоріжжя
Ворог вдарив по Запоріжжю чотирма ракетами о четвертій годині ранку
фото: ДСНС Запоріжжя

Приблизно через чотири години після того, як рятувальники розпочали ліквідувати наслідки дронової атаки, росіяни запустили по місту чотири ракети

Увечері 22 січня і в ніч проти 23-го російські окупанти атакували Запоріжжя «шахедами» та ракетами, завдавши удару по одному й тому ж енергетичному об’єкту. 

Як розповів в ефірі телемарафону очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров, російська атака розпочалася о 21:50. Окупанти запускали «шахеди», шість із яких пошкодили енергетичний об’єкт, один – промисловий. Згодом Федоров уточнив, що енергооб'єкт «знищено». Після ураження енергооб'єкта об’єкти критичної інфраструктури міста та 21 тис. абонентів залишилися без світла, ще 17 тис. абонентів залишилися без тепла.

Російська ракета влучила у будинок у Запоріжжі
Російська ракета влучила у будинок у Запоріжжі
фото: 061.ua

Приблизно через чотири години після того, як рятувальники розпочали ліквідувати наслідки атаки, росіяни запустили по місту чотири ракети, тип яких ще встановлюється.

Такий вигляд має житловий будинок в одному з районів Запоріжжя після влучання ракети
Такий вигляд має житловий будинок в одному з районів Запоріжжя після влучання ракети
фото: 061.uа

Федоров наголосив, що ракети були в небі над Запоріжжям уже через три з половиною хвилини після оголошення тривоги, а ще за кілька секунд вони вже поцілили в об’єкти в центрі міста. Також він звернув увагу на той факт, що ворог поцілив ракетами по тому ж об’єкту, який атакував «шахедами». Від ракетної атаки постраждали працівники ДСНС, які виконували роботи після прильоту «шахедів». 

3 фото
На весь екран
На місці влучання працюють правоохоронці, рятувальники, загін швидкого реагування, медики та інші служби
фото: 061.ua

Унаслідок атаки відомо про 24 постраждалих, серед яких двомісячна дитина. Один чоловік загинув. На момент написання новини до медиків за допомогою звернулось вже 25 людей.

На місці влучання працюють правоохоронці, рятувальники, загін швидкого реагування, медики та інші служби
На місці влучання працюють правоохоронці, рятувальники, загін швидкого реагування, медики та інші служби
фото: ДСНС Запоріжжя

«Одна багатоповерхівка зруйнована, тридцять пошкоджені. А ще понівечені приватні будинки та нежитлові приміщення у Шевченківському та Олександрівському районах Запоріжжя – комунальники вже ліквідують наслідки ворожої атаки на Запоріжжя», – уточнив Федоров у Telegram.

Нагадаємо, у ніч проти 23 січня росіяни обстріляли Запоріжжя. О 04:11 містяни почули серію гучних вибухів. 

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Теги: Запоріжжя окупанти війна рятувальники чоловік Іван Федоров ворог росіяни дитина

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