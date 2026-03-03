Головна Світ Політика
Ізраїль заявив про удари по штаб-квартирі та базах іранської розвідки

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Військові Ізраїля вдарили по понад 10 об'єктах, що належать основним розвідувальним службам Ірану

Ізраїльські військові заявили, що завдали додаткових хвиль ударів по десятках цілей, що належать іранському режиму та його розвідувальним службам у столиці Ірану Тегерані. Про це пише «Главком» із посиланням на CNN.

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила, що удари були спрямовані проти «штаб-квартир, баз та регіональних командних центрів органів внутрішньої безпеки іранського терористичного режиму».

Вони також атакували понад 10 об'єктів, що належать основним розвідувальним службам Ірану, що підпорядковуються Міністерству розвідки.

Крім того, Армія оборони Ізраїлю заявила, що вразила кілька ракетних пускових установок та масивів балістичних ракет.

Як відомо, Ізраїль очікує, що здатність Ірану запускати балістичні ракети буде значно обмежена протягом наступних 24 годин, заявили два ізраїльські чиновники, оскільки США та Ізраїль посилюють свої удари по Ірану. 

Очікується, що вже до вечора вівторка кількість ворожих обстрілів ізраїльської території піде на спад. За перші три дні бойових дій союзники вразили понад 1200 стратегічних об'єктів, і ця цифра може подвоїтися найближчим часом завдяки надвисокому темпу авіаударів, який зберігається з понеділка.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що членам Корпусу вартових ісламської революції, які складуть зброю, буде надано повний імунітет, а тим, хто відмовиться, загрожує неминуча смерть. 

«Я знову закликаю Корпус вартових ісламської революції, іранську військову поліцію, скласти зброю та отримати повний імунітет або зіткнутися з вірною смертю», – сказав Трамп. «Це буде вірна смерть. Це буде негарно».

Як відомо, уранці 28 лютого міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив про початок «превентивного удару» проти Ірану. Після його заяви в Тегерані пролунала серія вибухів.

Атака сталася після неодноразових попереджень США та Ізраїлю про те, що вони завдадуть нового удару, якщо Іран продовжить свої ядерні та ракетні програми.

Теги: Ізраїль балістичні ракети Іран війна

